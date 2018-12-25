Какие желания нельзя загадывать на Новый год 2019

Новый год - идеальное время для воплощения заветных желаний. В этот период окружающая энергетика становится сильнее, и с ее помощью можно осуществить свою мечту и стать счастливее.

Чаще всего Вселенная откликается на просьбы людей и помогает реализовать их намерения, однако некоторые желания не соответствуют ее законам, и загадывать их запрещено.

Эксперты dailyhoro.ru рассказали, какие желания не стоит загадывать в новогоднюю ночь 2019 года, чтобы избежать неприятностей в грядущие 12 месяцев.

Потребности современного человека тесно связаны с материальным благополучием. Именно поэтому чаще всего люди загадывают на Новый год деньги и даже просят об определенной сумме. Конечно, в этом желании нет ничего плохого, но есть вероятность, что оно никогда не сбудется.

Вместо того чтобы просить Вселенную о деньгах, вы можете попросить об улучшении финансового положения или о более высокооплачиваемой работе.

В этом случае исполнению вашего желания поспособствует не только Вселенная, но и покровитель 2019 года - Свинья.

Ваше желание не должно причинять вред окружающим, поэтому не стоит просить о наказании врагов или обидчиков.

Если мечта несет в себе негативный характер, ее энергетика может обернуться против вас. В этом случае грядущий год принесет вам много неприятностей.

Многие люди ошибочно думают, что желание способно выполнять функцию любовного приворота, но на самом деле это не так. Если вы хотите обрести любовь, необходимо, чтобы ваше желание звучало именно таким образом. Не стоит просить Вселенную о привлечении конкретного человека, так как ваша мечта должна касаться только вас.

Нельзя загадывать желания, используя частицу "не", потому что результат таким образом сформулированного вашего желания будет обратным ожидаемому.

Не стоит упоминать в своем желании других людей, иначе оно не сбудется. Несомненно, каждый хочет, чтобы его близкие были здоровы и счастливы, чтобы одинокие члены семьи нашли свою любовь, а те, кто находится в поисках истинного призвания, смогли обрести работу мечты. Однако

если вы обратитесь к Вселенной от лица другого человека, реализовать мечту вам не удастся. Поэтому ваше желание должно относиться только к вашей жизни.

Несмотря на то, что Новый год - время чудес, не стоит загадывать нереалистичные желания. Для того чтобы воплотить свои мечты, вам необходимо поверить в их исполнение. Например, если вы захотите попасть в будущее, Вселенная может воспринять это как насмешку. В лучшем случае ваше желание просто не сбудется, в худшем - ваши намерения обернутся для вас неудами.

Не стоит просить на Новый год слишком дорогие вещи и технику. Конечно,

вы можете попросить о новой машине или гаджете последней модели, но получить желаемое сможете только в том случае, если приложите усилия и со своей стороны.