Погода на 25 декабря: снег, дождь и туман
25 декабря 2018, 10:11
Сегодня в Латвии начиная с запада во многих местах ожидается небольшой снегопад и дождь, прогнозируют синоптики.
На востоке страны день пройдет без существенных осадков, в западных и центральных районах местами образуется туман.
Южный и западный ветер будет слабым до умеренного. Температура воздуха - от +1 до +4 градусов в Курземе и от -2 до -5 градусов на востоке Латвии.
В Риге возможен небольшой снегопад, вечером - туман и моросящий дождь, температура воздуха поднимется выше нулевой отметки. Умеренный южный ветер.
С северо-запада к Латвии приближаются зона низкого давления и теплый атмосферный фронт. Атмосферное давление на уровне моря - 761-763 мм ртутного столба, оно понижается.