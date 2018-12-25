Вт, 25.12.2018
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Погода на 25 декабря: снег, дождь и туман

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Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

Сегодня в Латвии начиная с запада во многих местах ожидается небольшой снегопад и дождь, прогнозируют синоптики.

На востоке страны день пройдет без существенных осадков, в западных и центральных районах местами образуется туман.

Южный и западный ветер будет слабым до умеренного. Температура воздуха - от +1 до +4 градусов в Курземе и от -2 до -5 градусов на востоке Латвии.

В Риге возможен небольшой снегопад, вечером - туман и моросящий дождь, температура воздуха поднимется выше нулевой отметки. Умеренный южный ветер.

С северо-запада к Латвии приближаются зона низкого давления и теплый атмосферный фронт. Атмосферное давление на уровне моря - 761-763 мм ртутного столба, оно понижается.

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