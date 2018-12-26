Меган и Кейт сияют вместе! Британская королевская семья на рождественской службе

Нынешнюю рождественскую церемонию пропустили лишь 96-летний принц Филипп, который теперь редко выезжает из дома, приболевшая супруга принца Чарльза Камилла Паркер Боулз, а также принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта - по мнению родителей, они еще слишком малы для подобных мероприятий.

Зато вопреки всем слухам о непримиримой вражде

на службе в этот день блеснули две герцогини - Кембриджская и Сассекская, которые, судя по фото, пребывали в прекрасном настроении в обществе друг друга.

А может, играли на публику?

ФОТО: EPA/AFP/AP/Reuters/ScanPix

Кейт Миддлтон оделась в этот день в приталенное пальто цвета бургундского вина с бархатным воротничком от Дома моды Catherine Walker. Дополнили образ герцогини Кембриджской подобранные в тон аксессуары - шляпка, перчатки, туфли на высоком каблуке (несмотря на всего лишь плюс 5 градусов) и клатч.

ФОТО: EPA/AFP/AP/Reuters/ScanPix

Находящаяся в ожидании первенца Меган Маркл отдала предпочтение классическому черному цвету. Герцогиня Сассекская выбрала пальто свободного кроя, трикотажное платье с расклешенной юбкой, элегантную шляпку с двумя скрещенными перьями и высокие сапоги - все в тон.

ФОТО: EPA/AFP/AP/Reuters/ScanPix

ФОТО: EPA/AFP/AP/Reuters/ScanPix

ФОТО: EPA/AFP/AP/Reuters/ScanPix

Королева Елизавета II посетила рождественское богослужение в этом году в светлом пальто едва уловимого нежно-голубого оттенка с акцентами в виде вышивки цвета фуксии. При этом выглядела она очень умиротворенной и жизнерадостной.

ФОТО: EPA/AFP/AP/Reuters/ScanPix

ФОТО: EPA/AFP/AP/Reuters/ScanPix

Рождественскую службу в числе других членов королевской семьи посетили также молодожены - принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк, которые, как и принц Гарри и Меган Маркл, обменялись в этом году кольцам в часовне Святого Георгия в Виндзоре.