Каким был уходящий год для страны? Латвийцы отвечают

29% опрошенных считают, что 2018 год был для Латвии лучше, 10% - хуже предыдущего, 2017 года.

Эти оценки значительно лучше прошлогодних. В конце 2017 года положительнее предыдущего его оценили на 7% меньше опрошенных - 22%, отрицательнее - 13%. В целом полученные в конце 2018 года оценки - самые положительные за последние 10 лет.

Самые плохие оценки уходящему году жители Латвии дали в конце 2009 года, когда лишь 4% опрошенных оценили его лучше, а 79% - хуже, чем предыдущий.

Самые лучшие оценки уходящему году жители Латвии дали в конце 2003 года - 35% респондентов сочли его лучше, 13% - хуже предыдущего.