В Германии в новогоднюю ночь мужчина въехал в толпу: Как минимум четверо пострадавших

Сначала на подъезде к центру Ботропа мужчина попытался сбить случайного прохожего, но тому удалось отбежать в сторону и тем самым спастись. Затем преступник поехал на Берлинскую площадь в центре города, где множество людей встречали новый год, и прицельно врезался в группу людей.

Среди как минимум четырех раненых есть мигранты из Сирии и Афганистана. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, автомобиль ехал медленно.

После этого автомобилист направился на юг, к родному городу Эссену. Там он еще раз попытался целенаправленно наехать на группу людей, стоявших на автобусной остановке. Чудом никто не пострадал.

Вскоре полиция задержала водителя. По словам Херберта Ройля, министра внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия, где находятся оба города, водитель автомобиля "имел четкое намерение убивать иностранцев". Министр призвал очень серьезно отнестись к инциденту.

Уже при задержании мужчина высказывал ксенофобские замечания. "Это было похоже на охоту на людей", - описал произошедшее полицейский в беседе с Bild.