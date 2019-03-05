Из-за чего люди ходят на работу больными?

Болезнь больше не препятствие - в наши дни всё больше людей отправляются на работу даже заболев. Лекарства выпиты и надежды на улучшение здоровья откладывают поход к врачу. Что стало причиной данной ситуации, рассказала BBC.
Исследование, проведённое в Великобритании, свидетельствует о том, что в 1993 году работник, в среднем, проводил на больничном около 7,2 дня. В 2017 году этот показатель упал до 4,1 дня.
Эксперты считают, что в склонности людей отправляться на работу заболевшими виновата рабочая культура. Она сделала чем-то постыдным решение остаться дома из-за болезни. Исследование показывает, что боязнь осуждения начальством, как и потеря доверия - главная причина, из-за которой люди выбирают идти на работу, будучи больными.
Период с декабря по февраль в Северном полушарии - сезон гриппа. В это время наиболее распространены случаи пропуска работы из-за болезни. В свою очередь, идя на работу больным, нездоровые работники создают благоприятную среду для распространения вирусов.
Специалисты говорят, что, почувствовав ранние симптомы простуды, лучшим решением будет остаться дома. В противном случае, болезнь может перерасти в более тяжёлую форму, заодно "прихватив" с собой несколько коллег.
В исследовании пришли к выводу, что более 40% людей, не пришедших на работу из-за болезни, соврали начальству: причинами пропуска работы называли что-то другое, но не болезнь.
Новейшие технологии и доступность интернета повлияли на мировой бизнес, а он, в свою очередь, поменял рабочую культуру. В отдельных сферах, чтобы работать, не нужно физически находиться на рабочем месте: всё, что нужно для работы - компьютер и подключение к интернету, а значит можно работать из дома.
Однако такая рабочая свобода не нравится многим начальникам - они предпочитают контролировать своих подчинённых лично.
Вице-президент компании по недвижимости Stiles Corporation Джордж Бовэ говорит, что "страх стыда" пришёл от старшего поколения, где господствовало мнение, что "дома невозможно продуктивно работать".
Недоверие к работникам и желание получить максимальную продуктивность заставляют работодателя критически посмотреть на работника, который не пришёл на работу по причине болезни.
В проведённом исследовании только 42% руководителей и менеджеров учреждений считают простуду удовлетворительной причиной для того, чтобы человек не пришёл на работу. Менее 40% начальства считают, что работу можно пропустить в случае, если работник страдает от болей в спине или перенёс недавно операцию.
Однако отношение начальства - не единственный фактор, из-за которого больные люди отправляются на работу. В наши дни, многие рабочие места практикуют краткосрочные проекты, где важен каждый день.
"Мы можем работать на временной, сезонной, полной и неполной ставке, можем быть самозанятыми и так далее. Возможности выбора практически безграничны", - говорит профессор Эдинбургского университета Пит Робинсон.
Однако, как указывают исследователи, весомая причина, из-за которой люди выбирают идти на работу больными - стремление доказать другим, что можно работать, будучи больным. В опросе 2018 года 86% людей указали, что были свидетелями того, как их коллега пришёл на работу, когда была возможность остаться дома.
"Пока у начальства не будет понимания и поддержки к заболевшим работникам, до тех пор работники будут продолжать игнорировать проблемы своего здоровья. Работодателям необходимо доверять им, разрешить взять дополнительный выходной или работать из дома", - говорит предприниматель Глен Паркинсон.
С экономической точки зрения, разрешение приходить на работу больным может иметь последствия намного дороже. Дешевле создать такие условия для работника, в которых он сможет взять достаточно свободного времени чтобы вылечиться, а не заболеть ещё тяжелее или распространить болезнь в коллективе.
Будучи на работе больным, риск заразить коллег увеличивается на 40%. Не обращая внимания на свою болезнь, больной работник рискует заболеть ещё сильнее, и тогда на работу ходить не будет возможности ещё дольше.
Именно поэтому особенно важно создать на рабочих местах такие условия, в которых работник может не бояться осуждения или потери работы, если ему нужно пропустить рабочий день из-за болезни.
Эксперты говорят: чем раньше работник может предупредить начальника о проблемах здоровья, тем лучше. Предупредив начальство о болезни заранее, обе стороны проявят уважение: у начальника будет время своевременно распланировать работы без заболевшего работника, а у больного - полечиться.
"Правильная дорога в организации - создать политику того, как действовать в случае болезней. Нельзя чтобы кто-то из причастных сторон, работник или начальник - лгали. В этих случаях нужно быть честными и принять серьёзность ситуации", - говорит директор учреждения по управлению с персоналом Маркс Марсен.
Он отмечает, что существуют два типа начальников:
одни считают, что "болезни работника выдумка, так как на самом деле это нежелание работать", потому они придумывают разные строгие правила, которые фактически запрещают болеть. Такие начальники не могут ждать от своих подчинённых открытости, и заставляют их лгать о причинах отсутствия.
Второй тип - понимающие начальники, которые могут гордиться доверием со стороны работников. Они создают рабочую культуру, в которой работник не боится взять выходной если заболел. И начальство такого вида - положительный пример.
"Если заболел, тогда оставайся дома и лечись, а не думай о работе. Также важно не беспокоить больного работника без чрезвычайной необходимости", - заявил Марсен.
Эксперты соглашаются с тем, что улучшить ситуацию сможет перемена отношения, так как работодателю нужно стать понимающим. Понимание создаёт лучшее отношение и со стороны работников, что создаёт в коллективе более здоровую среду, основанную на взаимном доверии.