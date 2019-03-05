Из-за чего люди ходят на работу больными?

Исследование, проведённое в Великобритании, свидетельствует о том, что в 1993 году работник, в среднем, проводил на больничном около 7,2 дня. В 2017 году этот показатель упал до 4,1 дня.

Эксперты считают, что в склонности людей отправляться на работу заболевшими виновата рабочая культура. Она сделала чем-то постыдным решение остаться дома из-за болезни. Исследование показывает, что боязнь осуждения начальством, как и потеря доверия - главная причина, из-за которой люди выбирают идти на работу, будучи больными.

Период с декабря по февраль в Северном полушарии - сезон гриппа. В это время наиболее распространены случаи пропуска работы из-за болезни. В свою очередь, идя на работу больным, нездоровые работники создают благоприятную среду для распространения вирусов.

Специалисты говорят, что, почувствовав ранние симптомы простуды, лучшим решением будет остаться дома. В противном случае, болезнь может перерасти в более тяжёлую форму, заодно "прихватив" с собой несколько коллег.

В исследовании пришли к выводу, что более 40% людей, не пришедших на работу из-за болезни, соврали начальству: причинами пропуска работы называли что-то другое, но не болезнь.

Новейшие технологии и доступность интернета повлияли на мировой бизнес, а он, в свою очередь, поменял рабочую культуру. В отдельных сферах, чтобы работать, не нужно физически находиться на рабочем месте: всё, что нужно для работы - компьютер и подключение к интернету, а значит можно работать из дома.

Однако такая рабочая свобода не нравится многим начальникам - они предпочитают контролировать своих подчинённых лично.

Вице-президент компании по недвижимости Stiles Corporation Джордж Бовэ говорит, что "страх стыда" пришёл от старшего поколения, где господствовало мнение, что "дома невозможно продуктивно работать".

Недоверие к работникам и желание получить максимальную продуктивность заставляют работодателя критически посмотреть на работника, который не пришёл на работу по причине болезни.

В проведённом исследовании только 42% руководителей и менеджеров учреждений считают простуду удовлетворительной причиной для того, чтобы человек не пришёл на работу. Менее 40% начальства считают, что работу можно пропустить в случае, если работник страдает от болей в спине или перенёс недавно операцию.

Однако отношение начальства - не единственный фактор, из-за которого больные люди отправляются на работу. В наши дни, многие рабочие места практикуют краткосрочные проекты, где важен каждый день.

"Мы можем работать на временной, сезонной, полной и неполной ставке, можем быть самозанятыми и так далее. Возможности выбора практически безграничны", - говорит профессор Эдинбургского университета Пит Робинсон.

Однако, как указывают исследователи, весомая причина, из-за которой люди выбирают идти на работу больными - стремление доказать другим, что можно работать, будучи больным. В опросе 2018 года 86% людей указали, что были свидетелями того, как их коллега пришёл на работу, когда была возможность остаться дома.