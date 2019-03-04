Суд отказался принять жалобу на решение по закупке электропоездов

По итогам пересмотра PV объявило, что новые поезда будут приобретены у другого претендента - чешского производителя Škoda vagonka.

Как пояснила представитель суда Илзе Буткус, суд отказался принять иск, потому что спорное решение не подлежит обжалованию в суде отдельно от решения об установлении победителя конкурса.

Решение Административного районного суда можно обжаловать в Верховном суде.

Обращаясь в суд, представители "Talgo" заявили агентству ЛЕТА, что БНЗ допустило существенные и грубые ошибки, сделало ошибочные выводы и приняло противоправное решение.

Компания указывает, что в постановлении БНЗ содержатся нарушения равного отношения к участникам закупки, так как бюро фактически постановило, что ПВ должно повторно оценить предложения претендентов и выбрать именно чешскую Škoda vagonka.

"Такое решение является незаконным, ограничивает конкуренцию и направлено против интересов общества получить в рамках публичной закупки объективно лучшее и экономически наиболее выгодное предложение", - заявили в "Talgo".

"Talgo" отмечает, что предложила за поезда цену 225 млн евро, что на 16 млн евро меньше, чем предложение Škoda. Эта экономия составляет столько же, сколько два полностью оборудованных новых поезда.

Как сообщалось, повторно рассмотрев предложения, поданные на конкурс по закупке новых электропоездов, PV приняло решение купить поезда у чешского производителя. Общая стоимость поездов составит 241,888 млн евро.

Ранее PV объявил победителем конкурса испанскую компанию "Talgo", но БНЗ запретило заключать договор. Как пояснил руководитель ПВ Роджер Янис Григулис, у "Talgo" ниже была цена на сами поезда, но самые низкие затраты на их обслуживание в течение 35 лет предложила Škoda vagonka.