LTV: В Резекне возникли подозрения на незаконное подключение тепла на собственности жены Барташевича

LTV не встретило Ольгу Барташевич в офисе компании, и она также не ответила на телефонные звонки. После того, как были высказаны опасения, первоисточником которых было анонимное письмо, сотрудники Rēzeknes siltumtīkli также отправились проверять счетчики на безопасность. Сотрудники пришли к выводу, что счетчики работают, поэтому оснований для опасений по поводу кражи тепла через эту теплотрассу нет, что вызывает вопросы о том, нет ли еще одной.