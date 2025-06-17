LTV: В Резекне возникли подозрения на незаконное подключение тепла на собственности жены Барташевича

У временной администрации Резекне возникли подозрения, что на территории, принадлежащей фирме жены бывшего мэра города, незаконно проложена теплотрасса для подключения к частному производителю тепла, поэтому администрация обратилась в Государственное бюро строительного контроля (BVKB) с просьбой проверить информацию о возможном несанкционированном строительстве, сообщает Латвийское телевидение (LTV).
Имущество принадлежит Ольге Барташевич, предпринимательнице из Резекне и жене бывшего председателя Резекненской городской думы Александра Барташевича. Она отрицает обвинения и указывает в социальных сетях, что здание имеет легальное подключение к муниципальному Rēzeknes siltumtīkli.
Здание двухэтажное, в нем есть конференц-залы, комплекс отдыха с саунами и небольшим бассейном, а его ближайшими соседями является муниципальное SIA Rēzeknes siltumtīkli.
Представитель муниципального предприятия указал LTV место, где находится подземная теплотрасса. Договор с принадлежащей Ольге Барташевич B & B Struktura заключен и действует, но тепло не подается.
"Мы уже видим, что они не используют тепловую энергию. Главное, что в этой конкретной тепловой камере кран закрыт", - пояснил LTV представитель Rēzeknes siltumtīkli Сандис Промс.
LTV не встретило Ольгу Барташевич в офисе компании, и она также не ответила на телефонные звонки. После того, как были высказаны опасения, первоисточником которых было анонимное письмо, сотрудники Rēzeknes siltumtīkli также отправились проверять счетчики на безопасность. Сотрудники пришли к выводу, что счетчики работают, поэтому оснований для опасений по поводу кражи тепла через эту теплотрассу нет, что вызывает вопросы о том, нет ли еще одной.
"В данном случае потенциально пострадавшей стороной может быть частный поставщик услуг отопления. Они не подали заявление в качестве пострадавшей стороны", - сказал заместитель руководителя временной администрации Резекне Янис Белковскис.
Частным поставщиком услуг отопления является компания REZ NRJ, которая пару лет назад построила котельную в Резекне. Незаконное подключение также означало бы самовольное строительство, что является административно наказуемым деянием, отметила временная администрация.
"Конечно, нет никаких оснований сомневаться в компетентности строительного управления, но чтобы развеять сомнения и тень в глазах общественности, мы обратились в BVKB как в условно независимое учреждение в этом случае", - отметил Белковскис.
По данным LTV, коммуникация между временной администрацией самоуправления и госучреждением все еще продолжается, поскольку выясняется, кому и как проводить строительную проверку.
Закон предусматривает, что здания, площадь которых не превышает 1000 квадратных метров, относятся к компетенции самоуправления. Площадь конкретного здания составляет менее 1000 квадратных метров. Временная администрация также обратилась в Государственную земельную службу.
Согласно данным Firmas.lv, SIA B & B struktūra - это зарегистрированная в 1994 году компания по недвижимости с уставным капиталом 28 457 евро. Компания полностью принадлежит Барташевичу. В прошлом году оборот компании составил 459 540 евро, а прибыль - 17 040 евро, годом ранее - оборот составил 484,80 евро, а прибыль - 183 810 евро.
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