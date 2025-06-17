Много ли пассажиров используют ночной общественный транспорт в Риге?

Исключением стали выходные в последнюю неделю мая, когда на ночных рейсах было зарегистрировано примерно 710 поездок.

В период времени с 17 мая по 15 июня ночные маршруты общественного транспорта использовали 2296 пассажиров.

Самый популярный ночной автобусный маршрут - центр - Тейка - Югла - Межциемс.

Как уже сообщалось, примерно месяц назад, в ночь на субботу, 17 мая, в Риге начал курсировать ночной общественный транспорт.

Ночной общественный транспорт будет курсировать в Риге до 28 сентября по выходным и праздничным дням.

Ночные автобусы доступны по ночам с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, а также в праздничные дни.

Из центра Риги в микрорайоны автобусы выезжают пять раз - в полночь, в 1, 2, 3 и 4 часа ночи.

Ночной транспорт курсирует по трем маршрутам: 1-й автобус курсирует по маршруту центр - Тейка - Югла - Межциемс, 4-й автобус - по маршруту центр - Агенскалнс - Золитуде - Иманта, а 6-й автобус - по маршруту центр - Пурвциемс - Плявниеки - Дарзциемс.