Приобретенный в Краславе лотерейный билет принес жителю впечатляющий выигрыш

Счастливый билет был приобретен в Краславе.

Согласно закону о подоходном налоге с населения, с выигрышей в лотереях, превышающих 3000 евро, победитель обязан уплатить подоходный налог с населения (IIN), который поступает как в государственный бюджет, так и в самоуправление, где зарегистрирован победитель.

Такой же приз выиграли также два участника розыгрыша в Швеции и по одному - в Норвегии, Чехии и Германии.

К лотерее Eurojackpot Латвия присоединилась в 2013 году. Ее совместно организуют национальные лотерейные компании 19 стран: Чехии, Дании, Хорватии, Эстонии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Словакии, Словении, Финляндии, Испании, Венгрии, Германии, Швеции, Польши и Греции. В лотерее можно выиграть до 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в августе прошлого года в лотерее Eurojackpot один из игроков получил самый крупный выигрыш в истории Латвии - 759 698 евро.

В 2024 году Latvijas Loto достигло оборота в 100,359 миллиона евро, что на 8,9% больше по сравнению с предыдущим годом, а прибыль компании увеличилась на 2,1% - до 14,089 миллиона евро.

Latvijas Loto зарегистрировано в июле 1992 года, его уставный капитал составляет 1,4 миллиона евро. Компания полностью принадлежит государству и обладает исключительным правом организовывать государственные розыгрыши и лотереи.