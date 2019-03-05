ТОП-5 самых глупых знаков Зодиака

Разумеется, нельзя с уверенностью сказать, что все Овны - ужасные диктаторы, а, к примеру, Козероги - успешные предприниматели. Благодаря астрологическим наблюдениям можно выявить сильные и слабые стороны зодиакального знака, которые будут соответствовать статистике, но не более. Поэтому, знакомясь с рейтингом самых глупых знаков Зодиака, постарайтесь не принимать его слишком близко к сердцу, советуют специалисты dailyhoro.ru.

5-е место: Рыбы

Представители этого знака настолько наивны, что готовы поверить в любую сказку, главное - чтобы это блюдо было подано под соусом ярких эмоций.

Рыб очень легко обвести вокруг пальца и ввести в заблуждение - именно по этой причине они часто разочаровываются в любви, в жизни и в себе.

Зачастую именно Рыбки попадают на крючок мошенников и шарлатанов. К счастью, многие представители этого знака Зодиака знают о столь огорчающем факте и не боятся признавать свои ошибки.

4-е место: Рак

Раки склонны зацикливаться на своих ошибках, постоянно наступая на одни и те же грабли, пока более сообразительные люди вырываются вперед. Но проблема даже не в этом, а в том, что Раки наотрез отказываются замечать свои ошибки.

Они уверены, что всегда и во всем поступают правильно, предпочитая жить в рамках своей субъективной реальности.

Из-за этого они часто выступают в роли очень наивных и глупых людей.

3-е место: Скорпион

Скорпионы известны своей вспыльчивостью и эмоциональностью, которые иногда затмевают их разум. Представители этого знака склонны действовать по воле сердца, и очень часто неумение контролировать свои эмоции приводит к необдуманным поступкам и опрометчивым решениям.

Со временем, разумеется, приходит осознание, но ненадолго - новые эмоции вновь уводят Скорпионов в неизвестном направлении.

2-е место: Телец

Тельцы очень упрямы и слепо уверены в себе. Зачастую именно слепая уверенность приводит их к глупым жизненным ошибкам.

Даже оступившись, Тельцы закрывают на это глаза, поэтому часто оказываются в зоне риска, совершая похожие промахи по кругу.

Среди астрологов бытует мнение, что жизнь ничему не учит Тельцов.

1-е место: Близнецы

Близнецы по своей природе очень сообразительны и интеллектуально развиты, тем не менее они оказались на первой строчке этого рейтинга.

Причина их глупости - ветреность и наивность. Розовые очки мешают Близнецам видеть плохие стороны жизни и заставляют их ошибаться.

Представители этого знака очень часто расплачиваются за свою искренность, наивность и легкомыслие.