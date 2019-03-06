Ушакова сменила имидж и покоряет Россию
Певица и радиоведущая Лиене Ушакова, в конце прошлого года поднявшая тревогу в социальных сетях и породившая волну публикаций об обманщике женщин, невероятно преобразилась и отправилась покорять Россию.
После кардинальной перемены цвета волос красотка отправилась на съемки в Россию. Стоит отметить, что подписчики положительно отнеслись к новому имиджу радиоведущей.
И вот в конце февраля Лиене опубликовала фотографию в роскошном золотом платье из гримерки киностудии "Мосфильм".
Стоит предположить, что скоро зрители увидят Ушакову в одной из российских телепрограмм.
Пока информации о том, где снимается Лиене нет, да и сама девушка хранит молчание.
Но совместный снимок с солистом дуэта "Непара" Александром Шоуа наводит на мысль об участии в проекте и других звезд российской эстрады.
Изучая Instagram-аккаунт звезды, Русский TVNET сделал вывод, что последние фотографии со съемочной площадки опубликованы шесть дней назад.
Ранее Ушакова была вынуждена явиться в банк и написать заявление, а также подать документы касательно денежных операций, которые проходили по ее банковскому счету.