Ср, 6.03.2019
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Ушакова сменила имидж и покоряет Россию
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Лиене Ушакова

ФОТО: https://www.instagram.com/ushakovaonair/ коллаж Русский TVNET

Певица и радиоведущая Лиене Ушакова, в конце прошлого года поднявшая тревогу в социальных сетях и породившая волну публикаций об обманщике женщин, невероятно преобразилась и отправилась покорять Россию. 

После кардинальной перемены цвета волос красотка отправилась на съемки в Россию.  Стоит отметить, что подписчики положительно отнеслись к новому имиджу радиоведущей. 

Лиене Ушакова

ФОТО: instagram/ushakovaonair

И вот в конце февраля Лиене опубликовала фотографию в роскошном золотом платье из гримерки киностудии "Мосфильм". 

Лиене Ушакова

ФОТО: https://www.instagram.com/ushakovaonair/

Лиене Ушакова

ФОТО: https://www.instagram.com/ushakovaonair/

Стоит предположить, что скоро зрители увидят Ушакову в одной из российских телепрограмм.

Пока информации о том, где снимается Лиене нет, да и сама девушка хранит молчание.

Но совместный снимок с солистом дуэта "Непара" Александром Шоуа наводит на мысль об участии в проекте и других звезд российской эстрады. 

Лиене Ушакова и Александр Шоуа

ФОТО: https://www.instagram.com/ushakovaonair

Изучая Instagram-аккаунт звезды, Русский TVNET сделал вывод, что последние фотографии со съемочной площадки опубликованы шесть дней назад. 

Ранее Ушакова была вынуждена явиться в банк и написать заявление, а также подать документы касательно денежных операций, которые проходили по ее банковскому счету. 

Лиене Ушакова

ФОТО: https://www.instagram.com/ushakovaonair

Лиене Ушакова

ФОТО: https://www.instagram.com/ushakovaonair

Лиене Ушакова

ФОТО: https://www.instagram.com/ushakovaonair

Лиене Ушакова

ФОТО: https://www.instagram.com/ushakovaonair

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