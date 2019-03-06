"Я не мог иначе": Фанат The Prodigy о создании мемориала у посольства Англии в Риге

"Я не мог поступить иначе... Моя идея была в том, чтобы как можно больше людей об этом узнало и пришло к посольству почтить память..."

- объяснил он свой поступок.

Мужчина также рассказал о своей встрече с The Prodigy и Китом.

"Флинта я встретил в отеле, на следующий день после их концерта на Positivus. Приехал дать ребятам подписать пластинки. Подошел к нему, поздоровался, представился. Он спешил к себе в номер, но сказал, что через двадцать минут спустится и подойдет ко мне",

- вспоминает он свою встречу с кумиром.

Поклонник объяснил, что Флинт обычно не любил внимание фанатов, но в тот раз был очень любезен с ним.

"Он вышел из лифта, сразу нашел меня взглядом и подошел. Поинтересовался, что я сделаю с пластинками, я сказал, что повешу их на стенку к остальной коллекции...

Мы вместе пришли к заключению, что это здорово, что часть мировой музыкальной истории всегда будет со мной.

Спросил у меня про фотографию с ним, и сам показал место, где хорошо падал свет. Он был очень приветлив",

- рассказал он о той встрече.

Мужчина признался, что это он принес фотографию и красные розы. ФОТО: личный архив

Как сообщалось, 4 марта в возрасте 49 лет из жизни ушел британский музыкант Кит Флинт. Артист был найден мертвым в своем доме. Предполагается, что Кит совершил самоубийство на почте развода с женой. На официальной странице The Prodigy также подтвердили, что вокалист мертв.

Британская полиция воздерживается от комментариев, но не считает смерть подозрительной.