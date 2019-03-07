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Он все ближе. Akropole сдан в эксплуатацию

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Магазин Akropole

ФОТО: Maija Zara/LETA

6 марта Рижское городское строительное управление приняло в эксплуатацию здание нового торгово-развлекательного центра Akropole, которое находится в Риге, на улице Маскавас, 257, сообщила представитель Akropole Лига Анджане.

Она добавила, что это один из самых крупных строительных проектов последних лет в Латвии.

Площадь здания торгового центра составляет 98 000 кв.м, площадь территории - почти 16 га.

Видео: Akropole незадолго до эксплуатации 

По словам руководителя Akropole Riga и члена правления Akropolis Group Каспара Бейтиньша, общие инвестиции в проект, считая строительство транспортной инфраструктуры, составили неполных 180 млн евро.

Он добавил, что здание является энергоэффективным и устойчивым - еще на стадии проектирования оно получило сертификат BREEAM.

Помимо магазинов, в Akropolе разместятся кинотеатр на девять залов, детские игровые площадки, спортзал, боулинг, бильярд, каток, более 20 кафе и ресторанов. Генеральным подрядчиком проекта была строительная компания Merks.

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