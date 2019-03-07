Он все ближе. Akropole сдан в эксплуатацию

Она добавила, что это один из самых крупных строительных проектов последних лет в Латвии.

Площадь здания торгового центра составляет 98 000 кв.м, площадь территории - почти 16 га.

Видео: Akropole незадолго до эксплуатации

По словам руководителя Akropole Riga и члена правления Akropolis Group Каспара Бейтиньша, общие инвестиции в проект, считая строительство транспортной инфраструктуры, составили неполных 180 млн евро.

Он добавил, что здание является энергоэффективным и устойчивым - еще на стадии проектирования оно получило сертификат BREEAM.