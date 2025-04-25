Военнослужащие продолжают терять пособия на время СГО. Когда ситуация изменится?

Солдаты Службы государственной обороны (СГО) в этом году продолжат терять несколько пособий, в том числе пенсию по потере кормильца и сиротское пособие, но в будущем году ситуация может измениться, следует из ответов Министерства благосостояния омбудсмену, сообщает агентство LETA.
Как проинформировали в Бюро омбудсмена, обмудсмен Юрис Янсонс получил ответы от Министерства обороны и Минблага в связи с прекращением выплаты пенсии по потере кормильца на время СГО. Омбудсмен отметил, что министерства признали проблему и готовы действовать.
Министерство обороны поясняет, что СГО не является ни подготовкой, ни очным обучением в общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях, колледжах или университетах, кроме того, военнослужащие СГО получают компенсацию и, в соответствии с Законом о Службе государственной обороны, частично находятся на гособеспечении.
Поэтому, по мнению Министерства обороны, приостановление выплаты пенсии по потере кормильца в период СГО не является необоснованным.
В то же время Министерство обороны согласно с омбудсменом в том, что лица, которые возобновляют обучение после СГО и которым выплата пенсии по потере кормильца продолжается до достижения ими 24-летнего возраста, ограничены в праве на получение пенсии по потере кормильца на максимально возможный срок по сравнению с лицами, не призванными в СГО.
Поэтому Минобороны призывает Минблаг пересмотреть имеющееся регулирование относительно условий и порядка получения пенсии по потере кормильца для лиц, проходящих СГО.
В дополнение к тому, что упомянуло Минобороны, Минблаг указывает, что для лиц, проходящих СГО, из государственного базового бюджета производятся обязательные взносы государственного социального страхования для обеспечения выплаты пенсий, страхования по инвалидности и безработице, а также материнству, отцовству, болезни и страхованию родителей.
Кроме того, Минблаг разъясняет, что на время СГО помимо пенсии по потере кормильца приостанавливается выплата возмещения по случаю потери кормильца (если смерть кормильца связана с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием), государственного социального пособия по случаю потери кормильца (если отсутствует право на пенсию по потере кормильца), а также выплата пособия на ежемесячные расходы на ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Министерство благосостояния считает, что лицо, призвавшееся в СГО, не должно прекращать получать вышеуказанные льготы, однако внесение таких изменений в законодательство имеет финансовые последствия. Соответственно, подобные законодательные инициативы будут рассмотрены при формировании бюджета на 2026 год, отметили в министерстве.
Министерство благосостояния указывает, что внесет соответствующие предложения по приоритетным мерам в бюджет 2026 года, особенно с учетом того, что указанные инициативы связаны с приоритетными мерами по обороне, установленными при разработке бюджета, а в случае одобрения дополнительного финансирования будут подготовлены соответствующие поправки в правовые акты.
Как сообщалось, по мнению омбудсмена, право на получение пенсии по потере кормильца для военнослужащих СГО не должно ограничиваться. Как отмечает бюро, действующая правовая база это позволяет.
Действующие в стране правовые нормы предусматривают, что продолжение выплаты пенсии по потере кормильца после достижения 18-летнего возраста напрямую связано с очным обучением. Однако если молодой человек прекратил обучение, например, взял академический отпуск, выплата указанной пенсии также приостанавливается, поясняют в бюро.
По данным бюро, в настоящее время это касается и тех, кто прервал учебу для прохождения СГО. После возобновления учебы выплата пенсии по потере кормильца продолжается, но не дольше, чем до достижения 24-летнего возраста. Это может привести к ситуации, когда право военнослужащего СГО на получение пенсии по потере кормильца на максимально возможный срок будет ограничено, поясняют в Бюро омбудсмена.
Глава отдела социальных, экономических и культурных прав Бюро омбудсмена Инета Резевска отмечает, что, по мнению бюро, некорректно применять приостановление выплаты пенсии по потере кормильца к тем, кто выполняет очень важную функцию для государства в целях укрепления его безопасности. "Мы призываем оба ответственных министерства оценить возможность изменения этого положения!" - подчеркнула она.
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