Военнослужащие продолжают терять пособия на время СГО. Когда ситуация изменится?

В дополнение к тому, что упомянуло Минобороны, Минблаг указывает, что для лиц, проходящих СГО, из государственного базового бюджета производятся обязательные взносы государственного социального страхования для обеспечения выплаты пенсий, страхования по инвалидности и безработице, а также материнству, отцовству, болезни и страхованию родителей.

Кроме того, Минблаг разъясняет, что на время СГО помимо пенсии по потере кормильца приостанавливается выплата возмещения по случаю потери кормильца (если смерть кормильца связана с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием), государственного социального пособия по случаю потери кормильца (если отсутствует право на пенсию по потере кормильца), а также выплата пособия на ежемесячные расходы на ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Министерство благосостояния считает, что лицо, призвавшееся в СГО, не должно прекращать получать вышеуказанные льготы, однако внесение таких изменений в законодательство имеет финансовые последствия. Соответственно, подобные законодательные инициативы будут рассмотрены при формировании бюджета на 2026 год, отметили в министерстве.

Министерство благосостояния указывает, что внесет соответствующие предложения по приоритетным мерам в бюджет 2026 года, особенно с учетом того, что указанные инициативы связаны с приоритетными мерами по обороне, установленными при разработке бюджета, а в случае одобрения дополнительного финансирования будут подготовлены соответствующие поправки в правовые акты.