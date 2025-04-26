Эстония импортирует из РФ блины, чей изготовитель славит войну в Украине. Возможно, они есть и в Латвии

Власти Рязанской области РФ рапортуют об отправке крупных партий блинов в Эстонию. Налогово-таможенный департамент говорит, что это не запрещено. Как выяснил Rus.Postimees, соцсети производителя готовых блинов и котлет, которые уже "покорили мир" и доставляются не только в Эстонию, но и в другие страны, в том числе в Латвию, прославляют "героев СВО", то есть военной агрессии России против Украины.