Ринкевич рассказал о конкретных предложениях по сокращению бюрократии

Он подчеркнул, что часть предложений перекликается с теми, над которыми работало правительство. Ринкевич упомянул о так называемом феодализме данных, когда учреждения не делятся данными друг с другом. По мнению президента, тому есть несколько причин, в том числе технических.

Планируется синхронизировать обмен различными данными между Банком Латвии, Центральным статистическим управлением, Службой государственных доходов, чтобы предпринимателям не приходилось писать разного рода документы повторно. Президент подчеркнул, что это идеи, которые прорабатываются на правительственном уровне. Ринкевич выразил надежду, что результаты будут.

Президент упомянул, что есть вопросы, которые получат продвижение, например, взаимодействие вузов, системы профессионального образования с бизнесом для повышения качества рабочей силы.