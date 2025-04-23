Ринкевич рассказал о конкретных предложениях по сокращению бюрократии

Государственная комиссия по конкурентоспособности подготовит конкретные предложения по сокращению бюрократии, заявил в среду журналистам после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Он подчеркнул, что часть предложений перекликается с теми, над которыми работало правительство. Ринкевич упомянул о так называемом феодализме данных, когда учреждения не делятся данными друг с другом. По мнению президента, тому есть несколько причин, в том числе технических.
Планируется синхронизировать обмен различными данными между Банком Латвии, Центральным статистическим управлением, Службой государственных доходов, чтобы предпринимателям не приходилось писать разного рода документы повторно. Президент подчеркнул, что это идеи, которые прорабатываются на правительственном уровне. Ринкевич выразил надежду, что результаты будут.
Президент упомянул, что есть вопросы, которые получат продвижение, например, взаимодействие вузов, системы профессионального образования с бизнесом для повышения качества рабочей силы.
Ринкевич привел пример, что в прошлом году было принято решение о поправках к закону о высших учебных заведениях, согласно которым профессор может не знать латышский язык в течение первого года работы. Президент пришел к выводу, что юридически этот вопрос упорядочен. Он сказал, что по прошествии установленного времени хотел бы узнать, сколько таких профессоров в Латвии.
Президент упомянул, что в рабочих группах выкристаллизовался ряд вещей, которые получат ход либо путем юридических документов, либо в результате "сведения" госуправления, академического сектора, предпринимательской среды. Президент упомянул, что скоро предстоит еще один разговор на комиссии по конкурентоспособности, где будут и конкретные предложения.
Как сообщалось, для повышения конкурентоспособности государства необходимо упростить условия государственных инвестиционных программ и Европейского союза (ЕС), содействовать сотрудничеству между вузами и частным сектором, сократить объем данных и отчетов, которые сейчас вынуждены подавать государственные учреждения, и улучшить сотрудничество частного сектора с государственными учреждениями, сказано в исследовании Государственной комиссии по конкурентоспособности "Крупные экспортирующие и инновационные предприятия Латвии о конкурентоспособности и предпринимательской среде".
Результаты исследования планируется реализовать в четырех направлениях на основе конкретных практических решений. Реализацию предложений Государственная комиссия по конкурентоспособности проведет в течение 2025 года.
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