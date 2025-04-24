Автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Что нужно знать

Хотя с 1 апреля следующего года Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет автоматически пересчитывать пенсии работающим пенсионерам, в отдельных случаях для своевременного получения пересчитанной пенсии все же потребуется подать заявление, рассказала Латвийскому телевидению представитель агентства Ивета Дайне. Об этом сообщает портал lsm.lv.
До сих пор все работающие пенсионеры должны были ежегодно подавать заявление в VSAA на перерасчет пенсии. С будущего года этого делать больше не потребуется.
Автоматический перерасчет пенсии будет касаться получателей пенсий по возрасту, инвалидности 1-й и 2-й группы, а также пенсий за выслугу лет (за исключением ведомственных), при условии, что хотя бы в одном месяце данного периода были произведены социальные страховые взносы.
Тем не менее, для некоторых работающих пенсионеров заявление все же потребуется - его можно подать уже сейчас. В VSAA поясняют, почему это может понадобиться.
"Законодатель предусмотрел возможность выбрать другой месяц перерасчета. Например, человек хочет, чтобы перерасчет производился не с 1 апреля, а с 1 августа. В этом случае он уже сейчас может подать заявление на будущее, указав, что желает, чтобы в дальнейшем VSAA пересчитывало пенсию по возрасту с 1 августа", - объяснила Ивета Дайне.
Это может быть важно, например, для тех, кто хочет, чтобы перерасчет пенсии учитывал их день рождения, поскольку полное количество лет влияет на размер пенсии.
"Нужно учитывать, что 1 апреля 2026 года не все получатели пенсий будут иметь право на автоматический перерасчет. Например, если человек подаст заявление на перерасчет с 1 июля этого года, то до 1 апреля 2026 года не пройдет 12 месяцев с момента предыдущего перерасчета. Таким образом, если он ничего не предпримет, его пенсия будет пересчитана только 1 апреля 2027 года, то есть на год позже. Но если он не хочет ждать перерасчета пенсии до 2027 года, то он может подать заявление, чтобы изменить месяц автоматического перерасчета пенсии", - пояснила Дайне.
Заявление о выбранном месяце автоматического перерасчета пенсии можно подать лично в любом клиентском центре VSAA, отправить по почте или подписать электронной подписью и отправить по электронной почте.
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