Автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Что нужно знать

"Нужно учитывать, что 1 апреля 2026 года не все получатели пенсий будут иметь право на автоматический перерасчет. Например, если человек подаст заявление на перерасчет с 1 июля этого года, то до 1 апреля 2026 года не пройдет 12 месяцев с момента предыдущего перерасчета. Таким образом, если он ничего не предпримет, его пенсия будет пересчитана только 1 апреля 2027 года, то есть на год позже. Но если он не хочет ждать перерасчета пенсии до 2027 года, то он может подать заявление, чтобы изменить месяц автоматического перерасчета пенсии", - пояснила Дайне.