Камера наблюдения на работе нарушает ваши права? Объясняет Госинспекция данных

Камеры видеонаблюдения на рабочем месте не редкость - в целях безопасности они размещены как в коридорах офисных зданий, так и в самих офисах. Однако, размещая камеры, работодатель должен следить, чтобы не нарушалась конфиденциальность сотрудников. Как TVNET+ выяснил в Госинспекции данных, особенно важен угол зоны работы камер. Что могут и что не могут фиксировать камеры наблюдения и может ли работник потребовать компенсацию за нарушение конфиденциальности?
Это материал из архива TVNET+, который впервые был опубликован в июле 2024 года.
"Работодатель сначала устанавливает камеры, чтобы предотвратить преступления и защитить вещи компании и самих работников от краж, т. е. больше внимания уделяет фиксированию действий третьих лиц, однако после этого начинает следить за работой сотрудника и тем, насколько вовремя он приходит на работу..."