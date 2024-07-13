Камера наблюдения на работе нарушает ваши права? Объясняет Госинспекция данных

Камеры видеонаблюдения на рабочем месте не редкость - в целях безопасности они размещены как в коридорах офисных зданий, так и в самих офисах. Однако, размещая камеры, работодатель должен следить, чтобы не нарушалась конфиденциальность сотрудников. Как TVNET+ выяснил в Госинспекции данных, особенно важен угол зоны работы камер. Что могут и что не могут фиксировать камеры наблюдения и может ли работник потребовать компенсацию за нарушение конфиденциальности?