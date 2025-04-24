К 2028 году Латвия освободит большую часть страны под ветряки

Как пояснил Хениньш, цель состоит в том, чтобы к 2028 году большая часть территории Латвии могла быть использована для строительства ветропарков. На практическое приведение в порядок радиолокационной инфраструктуры потребуется около трех лет.

По его словам, планируется закупить шесть новых радаров, а также переместить один стационарный и три мобильных радара. В рамках консультаций с представителями ветроэнергетического сектора Министерство обороны незначительно скорректировало расположение этих установок.

Хениньш отметил, что в Латвии развитие ветроэнергетики вблизи объектов оборонного значения сталкивается с двумя ключевыми ограничениями: это, во-первых, закон, устанавливающий охранные зоны вокруг радиолокационных установок, где строительство запрещено, и, во-вторых, правило, согласно которому любые объекты высотой от 100 метров требуют отдельного согласования с Министерством обороны.

Он также подчеркнул, что интерес со стороны инвесторов к ветроэнергетике за последние годы заметно возрос. Если в 2021 году Министерство обороны получило лишь несколько заявок от потенциальных застройщиков, то в прошлом году было подано уже около 1000 заявлений на установку ветрогенераторов.

Как уже сообщалось, в государственном бюджете на текущий год Министерству обороны выделено 15 миллионов евро на закупку радиолокационного оборудования в целях содействия развитию ветропарков.

Также известно, что до 2028 года планируется приобрести и разместить дополнительно шесть радиолокационных установок, а также существенно расширить территорию, доступную для строительства ветропарков. Об этом агентству LETA сообщили в Министерстве обороны.