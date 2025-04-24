К 2028 году Латвия освободит большую часть страны под ветряки

К 2028 году Министерство обороны Латвии приобретет несколько новых радиолокационных установок для наблюдения за воздушным пространством и переместит часть существующих, чтобы большая часть территории страны стала доступной для развития ветропарков. Об этом сегодня на конференции по ветроэнергетике WindWorks. Powering Economy заявил заместитель государственного секретаря Министерства обороны Роланд Хениньш.
Как пояснил Хениньш, цель состоит в том, чтобы к 2028 году большая часть территории Латвии могла быть использована для строительства ветропарков. На практическое приведение в порядок радиолокационной инфраструктуры потребуется около трех лет.
По его словам, планируется закупить шесть новых радаров, а также переместить один стационарный и три мобильных радара. В рамках консультаций с представителями ветроэнергетического сектора Министерство обороны незначительно скорректировало расположение этих установок.
Хениньш отметил, что в Латвии развитие ветроэнергетики вблизи объектов оборонного значения сталкивается с двумя ключевыми ограничениями: это, во-первых, закон, устанавливающий охранные зоны вокруг радиолокационных установок, где строительство запрещено, и, во-вторых, правило, согласно которому любые объекты высотой от 100 метров требуют отдельного согласования с Министерством обороны.
Он также подчеркнул, что интерес со стороны инвесторов к ветроэнергетике за последние годы заметно возрос. Если в 2021 году Министерство обороны получило лишь несколько заявок от потенциальных застройщиков, то в прошлом году было подано уже около 1000 заявлений на установку ветрогенераторов.
Как уже сообщалось, в государственном бюджете на текущий год Министерству обороны выделено 15 миллионов евро на закупку радиолокационного оборудования в целях содействия развитию ветропарков.
Также известно, что до 2028 года планируется приобрести и разместить дополнительно шесть радиолокационных установок, а также существенно расширить территорию, доступную для строительства ветропарков. Об этом агентству LETA сообщили в Министерстве обороны.
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