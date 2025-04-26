Цены на топливо в Риге - самые низкие среди столиц стран Балтии

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Таллинне, за которым следовали Вильнюс и Рига, в то время как дизельное топливо дороже всего стоило в Вильнюсе, а дешевле всего - в Риге.

В Риге на автозаправке Circle K на ул. Краста стоимость бензина 95-й марки за неделю снизилась на 3,3% и в пятницу составила 1,464 евро за литр, а цена дизельного топлива не изменилась и составляла 1,414 евро за литр.

В Вильнюсе на автозаправке Circle K на проспекте Саванорю в пятницу стоимость бензина 95-й марки и дизельного топлива осталась такой же, как неделей ранее: и бензин, и дизельное топливо стоили 1,509 евро за литр.

В Таллинне на заправках Circle K в пятницу стоимость бензина 95-й марки за неделю увеличилась на 1% - до 1,579 евро за литр, а дизельное топливо в пятницу стоило 1,5 евро за литр, что на 6,1% больше, чем неделю назад.

Стоимость автогаза в Таллинне и Вильнюсе по сравнению с предыдущей неделей не изменилась и в пятницу составляла 0,902 евро и 0,829 евро за литр соответственно. При этом в Риге стоимость автогаза снизилась на 1,1% - до 0,885 евро за литр.