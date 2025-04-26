Четыре крупнейших банка Латвии - SEB, Swedbank, Citadele и Luminor - признаны критически важными для безопасности. Для них разработаны особые правила, чтобы в кризисных условиях они могли обеспечивать бесперебойную работу банкоматов и прием платежей картами.

Например, определены 99 банкоматов, которых обеспечат наличными и резервным питанием в первую очередь. Банк Латвии также обещает, что в кризисных условиях банковские карты продолжат работать.

"Мы работали над тем, чтобы платежные карты принимались в крупнейших сетях продуктовых магазинов, аптек и заправок - даже в тех случаях, когда нет подключения к интернету", - рассказал Янис Силакалнс, пресс-секретарь Банка Латвии.

Но пока не будет восстановлено подключение к Интернету, будут действовать ограничения в 200 евро на одного клиента.

"Это нужно для того, чтобы люди, которые по каким-то причинам не прислушались к рекомендациям хранить разумное количество наличных или держать деньги на счете, могли пережить первые дни кризиса", - пояснил Янис Силакалнс.

При этом Банк Латвии советует держать немного наличных мелкими купюрами. "Так будет проще рассчитаться, ведь в кризисной ситуации не у всех может быть сдача или возможность разменять деньги", - сказал Янис Силакалнс.