Известный миллиардер умер во время интимной операции

Причиной смерти 65-летнего мужчины стал сердечный приступ, начавшийся после инъекции в гениталии. Медики пытались реанимировать миллиардера, но не смогли. Компания Omega Diamonds, которую возглавлял покойный, подтвердила его кончину. Ожидается, что Ланиадо похоронят на его родине - в Израиле.

Эхуд Ланиадо сделал состояние на торговле драгоценными камнями и считался одним из крупнейших экспертов по оценке неограненных алмазов.

В 2015 году он продал на аукционе редкий бриллиант "Голубая луна Жозефины" массой 12,03 карата за 48,4 миллиона долларов. Кроме того, ему принадлежал самый дорогой пентхаус в Монако стоимостью около 35 миллионов евро.

В 2013 году Ланиадо и его партнера по бизнесу обвинили в уклонении от уплаты налогов. Чтобы избежать наказания, им пришлось выплатить 160 миллионов евро. Также миллиардера подозревали в предоставлении таможне ложных или неполных сведений при импорте алмазов из Анголы и Конго.

Несмотря на баснословное богатство, Ланиадо очень стеснялся своего небольшого роста, пишет Daily Mail со ссылкой на приятеля покойного.