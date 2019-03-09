Гордый дом в самом центре Вецриги, который находится в окружении Банка Латвии и Рижского замка - один из памятников культуры, получивший статус развалины. Несмотря на то, что у Арсенального дома на ул. Торня 1 о принадлежности к рижской свите развалин свидетельствует лишь несколько деталей, печальное техническое состояние дома в важном месте - как пощечина Риге. Эта постройка и в 19 веке классифицировалась как здание, деградирующее окружающую среду.

В Арсенальном доме сейчас ведется активная хозяйственная деятельность - здесь находится выставочный зал Латвийского национального художественного музея, в праздничные дни это небольшое здание является чуть ли не центральным объектом для различных мероприятий, но при всем при этом это одна из развалин Риги, которой необходима срочная реновация.

Об этом свидетельствует обвалившийся фасад, трещины и покрытые зеленой сеткой декоративные элементы постройки. Гордый Арсенальный дом находится в историческом центре Риги, принадлежащем к культурному наследию ЮНЕСКО.

ФОТО: Цифровая коллекция Национальной библиотеки "Исчезнувшая Латвия"

От армейского склада до художественного выставочного зала

Изначально Арсенальный дом на улице Торню был построен для нужд таможенного склада - он был возведен на месте снесенного шведского арсенала, получив таким образом свое название. Автором изначального проекта постройки был архитектор Йохан Эдуард де Вите, которого немного позже дополнил архитектор Юлиус Адольф Шпацирс. Однако окончательный вариант разработали петербургские архитекторы Александр Неллингер, Джованни Лукини и, возможно, Иван Францевич Лукини. В 1828 году было начато строительство, а уже в 1832 году здание официально передали для нужд латвийской армии, которая там оборудовала склад.

В дальнейшие годы постройка неизменно выполняла нужды склада - во время войны ее использовали для хранения армейских вещей, а после Второй мировой войны в Арсенале создали склад вещей и товаров советской армии и военной школы.

ФОТО: Jānis Škapars

С началом Атмоды здание переняло Министерство культуры, которое переделало его в художественный музей. В 1987 году Арсенал пережил реконструкцию, а уже 1 января 1989 года здесь открыли художественный выставочный зал. перед этим художественные коллекции и экспозиции находились в доме на улице Кр. Валдемара - главном здании художественного музея. С 1 сентября 2005 года музею присвоено название Латвийского национального художественного музея, а Арсенал продолжает функционировать как выставочный зал.

ФОТО: Jānis Škapars

Трущобы на окраине Рижского замка

Несмотря на факт, что здание пережило революцию относительно недавно - в 1987 году - оно сейчас находится в печальном состоянии. Штукатурка значительно осыпалась, особенно в низшей части здания, кроме того, в плачевном состоянии находится некогда раскошная крыша здания, которая медленно рушится и укреплена зеленой сеткой. Здание Арсенала - выраженный образец архитектуры классицизма 19 века, оно включено в список охраняемых государством памятников культуры как памятник архитектуры государственного значания, поэтому ему необходимо особое содержание и обслуживание.

В управлении поясняют, что осмотр показал, что состояние Арсенала критично - здание нельзя рассматривать как содержимое соответственно требованиям защиты памятников культуры.

ФОТО: Jānis Škapars