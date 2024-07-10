Видео "Добро пожаловать в рай для стариков!" Известный тревел-блогер посетил Ригу

Популярный пользователь TikTok и тревел-блогер Джордан, за которым следят 3,7 млн ​​человек, посетил Латвию в конце июня, во время праздника Лиго, и опубликовал видео из Старой Риги как раз в то время, когда там работал Зеленый рынок и проходили другие праздничные мероприятия.