Видео "Добро пожаловать в рай для стариков!" Известный тревел-блогер посетил Ригу

Популярный пользователь TikTok и тревел-блогер Джордан, за которым следят 3,7 млн человек, посетил Латвию в конце июня, во время праздника Лиго, и опубликовал видео из Старой Риги как раз в то время, когда там работал Зеленый рынок и проходили другие праздничные мероприятия.
29 июня Джордан опубликовал видео и свои впечатления от посещения Риги. На данный момент у видео 275 000 просмотров.
Популярный TikTok-блогер показал своим подписчикам, как он провел Лиго в Латвии. Он сказал: "Добро пожаловать в рай для стариков!".
Джордан также считает, что нашел подходящее место для отдыха бабушки и дедушки. В Старой Риге у него было ощущение, будто он попал в анимационный фильм Disney.
На Зеленом рынке, как обычно, взор радовал красивейший зверобой, венки и цветочные букеты, была возможность приобрести предметы латвийского традиционного и современного прикладного искусства, продукцию летнего урожая фермеров - мясо, сыр, рыбу, хлеб, мед и многое другое.
Также на Зеленом рынке можно было найти натуральную косметику, одежду, банные принадлежности, украшения и другие изделия ручной работы.
@jordentually I found where your grandparents go for holidays 😅 #whatheck #travel #latvia #riga ♬ original sound - Jorden Tually