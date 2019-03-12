Путешественники знают, как сэкономить на авиабилетах. Авиакомпании объявили им войну

На английском эту технику зовут skiplagging. Принцип простой: кто-то хочет полететь, например, из Риги в Барселону, но цена очень высока. Тогда люди покупают билеты из Риги в Осло, с пересадкой в Барселоне, так как такие билеты нередко дешевле, чем прямой рейс Рига-Барселона. Таким образом, пассажир выходит в Барселоне и следующим полётом не пользуется. Формально поездка не закончена, но деньги сэкономлены.

Чтобы побороть такие поездки, Lufthansa в прошлом месяце оштрафовала пассажира за пропуск второго рейса.

Авиакомпании, мягко говоря, не в восторге от применяемой путешественниками практики. Попытки авиакомпаний наказывать таких пассажиров ранее не были успешны. Тем не менее история Lufthansa со штрафом в 2000 евро, могла бы стать случаем, который не позволял бы пассажирам покидать аэропорт, если предусмотрена пересадка на следующий рейс.

"Билеты "скрытых городов" или высадка в транзитном аэропорту - проблема, которая нередко создаёт убытки авиакомпаниям", - говорит эксперт авиации Генри Гартвелд. "Я как авиационный аналитик и человек бизнеса понимаю, почему авиакомпании хотят наказывать таких пассажиров: это все-таки бизнес. Однако с другой стороны, если авиакомпания для прямых рейсов устанавливает нелогично высокую цену, тогда в принципе, она сама виновата: это призывает пассажиров так поступать!".

Однако проблема в том, что авиакомпании называют цены, руководствуясь логикой, которая покупателям кажется непонятной.

"Если у авиакомпании в назначенном маршруте есть конкурент с низкой ценой, тогда цена, соответственно, будет ниже. Если авиакомпания предлагает "уникальный" маршрут, тогда цена будет выше. Всё зависит от конкуренции конкретного времени рейса. Потому авиакомпании стратегически снижают цены на отдельные рейсы, а на другие - нет. Цены на билеты состоят из специально рассчитанных рисков и других факторов", - рассказывает Гартвелд.

Исследователь авиации Питер Белобаб рассказал, что ценовая политика во всём мире схожа.

"Возьмём например маршрут Бостон - Лас-Вегас. Скорее всего, для пассажира это будет развлекательная поездка. В свою очередь, рейс Бостон - Хьюстон чаще всего является бизнес-поездкой и, соответственно, стоит дороже. Лас-Вегас и Хьюстон два рынка различного типа, что влияет на цены полётов. Потому даже с деловой точки зрения цена из Бостона в Лас-Вегас будет дешевле, чем в Хьюстон, хотя он и находится ближе", - говорит Белобаб.

Экономист авиационной исследовательской компании Air Intellingence и бывший экономист Qantas Тони Вебер считает, что случай с Lufthansa связан с тактикой запугивания. Он сказал, что тактика skiplagging не даёт возможности авиакомпаниям заработать больше денег, так как это хотят сделать за счёт прямых рейсов. Гартвелд добавил, что большинство компаний осознано продают больше билетов, чем есть мест в самолёте, так как всегда есть тот, кто не явится на рейс. Это особенно актуально для рейсов с пересадками.