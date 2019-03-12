Путешественники знают, как сэкономить на авиабилетах. Авиакомпании объявили им войну

Существует один оригинальный способ, который используют многие путешественники для того, чтобы сэкономить на авиабилетах. Многие авиакомпании уже начали борьбу для того, чтобы избежать такую экономию путешественников, сообщает BBC.
На английском эту технику зовут skiplagging. Принцип простой: кто-то хочет полететь, например, из Риги в Барселону, но цена очень высока. Тогда люди покупают билеты из Риги в Осло, с пересадкой в Барселоне, так как такие билеты нередко дешевле, чем прямой рейс Рига-Барселона. Таким образом, пассажир выходит в Барселоне и следующим полётом не пользуется. Формально поездка не закончена, но деньги сэкономлены.
Чтобы побороть такие поездки, Lufthansa в прошлом месяце оштрафовала пассажира за пропуск второго рейса.
Авиакомпании, мягко говоря, не в восторге от применяемой путешественниками практики. Попытки авиакомпаний наказывать таких пассажиров ранее не были успешны. Тем не менее история Lufthansa со штрафом в 2000 евро, могла бы стать случаем, который не позволял бы пассажирам покидать аэропорт, если предусмотрена пересадка на следующий рейс.
"Билеты "скрытых городов" или высадка в транзитном аэропорту - проблема, которая нередко создаёт убытки авиакомпаниям", - говорит эксперт авиации Генри Гартвелд. "Я как авиационный аналитик и человек бизнеса понимаю, почему авиакомпании хотят наказывать таких пассажиров: это все-таки бизнес. Однако с другой стороны, если авиакомпания для прямых рейсов устанавливает нелогично высокую цену, тогда в принципе, она сама виновата: это призывает пассажиров так поступать!".
Однако проблема в том, что авиакомпании называют цены, руководствуясь логикой, которая покупателям кажется непонятной.
"Если у авиакомпании в назначенном маршруте есть конкурент с низкой ценой, тогда цена, соответственно, будет ниже. Если авиакомпания предлагает "уникальный" маршрут, тогда цена будет выше. Всё зависит от конкуренции конкретного времени рейса. Потому авиакомпании стратегически снижают цены на отдельные рейсы, а на другие - нет. Цены на билеты состоят из специально рассчитанных рисков и других факторов", - рассказывает Гартвелд.
Исследователь авиации Питер Белобаб рассказал, что ценовая политика во всём мире схожа.
"Возьмём например маршрут Бостон - Лас-Вегас. Скорее всего, для пассажира это будет развлекательная поездка. В свою очередь, рейс Бостон - Хьюстон чаще всего является бизнес-поездкой и, соответственно, стоит дороже. Лас-Вегас и Хьюстон два рынка различного типа, что влияет на цены полётов. Потому даже с деловой точки зрения цена из Бостона в Лас-Вегас будет дешевле, чем в Хьюстон, хотя он и находится ближе", - говорит Белобаб.
Экономист авиационной исследовательской компании Air Intellingence и бывший экономист Qantas Тони Вебер считает, что случай с Lufthansa связан с тактикой запугивания. Он сказал, что тактика skiplagging не даёт возможности авиакомпаниям заработать больше денег, так как это хотят сделать за счёт прямых рейсов. Гартвелд добавил, что большинство компаний осознано продают больше билетов, чем есть мест в самолёте, так как всегда есть тот, кто не явится на рейс. Это особенно актуально для рейсов с пересадками.
Однако "экономные" путешественники также способствуют заработку авиакомпании. Единственный способ, как выяснить популярность данного метода - посетить домашнюю страницу Skiplagged, где предлагают дешевле купить билеты такого типа.
С создателем домашней страница Актарером Заманом СМИ не удалось связаться, однако у него есть большая группа сторонников. В 2015 году на Замана подала в суд авиакомпания United, которая проиграла судебный процесс. На его защиту "скиплагеры" пожертвовали более 80 тысяч долларов.
Эксперты говорят, что авиакомпании получают деньги даже в том случае, если пассажир купил билет, но не явился на рейс. Однако эта плата всё равно меньше, чем если бы пассажир купил билет на прямой рейс.
Некоторые авиакомпании мира при покупке билетов на несколько рейсов предупреждают путешественников о том, что пассажиру придется считаться с последствиями, если он намеренно пропустит рейс.
Однако недавние судебные разбирательства показывают, что данная практика для пассажира может быть рискованной. Авиакомпания теоретически может попытаться найти пассажира и не выпускать его из транзитного аэропорта.
"Это требует средств и времени. Необходима информация о том, планирует ли пассажир лететь до конца с пересадкой, или он хочет долететь только до транзитного аэропорта. Однако ясно, почему авиакомпании могут так поступать: чтобы вернуть убытки, которые создают такие пассажиры", - поясняет Гартвелд.
Вебер же говорит, что подсчитать таких пассажиров фактически нереально. Тем не менее, авиакомпании могут обратиться к технологиям, чтобы, например, изучить раннюю историю путешествий человека: в скольких полётах он добрался до конечной точки и в скольких вышел на полпути.
Эксперты напоминают, что в сложных отношениях пассажиров и авиакомпаний сохранился принцип "не одобряй игрока, ненавидь игру". Соответственно, из-за неадекватных цен пассажиры, скорее всего, продолжат использовать различные способы того, как сэкономить на авиабилетах.