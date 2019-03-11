Полиция: Фронтмен The Prodigy Кит Флинт повесился

Как сообщают СМИ со ссылкой на BBC, офицер-коронер Линси Чаффе 11 марта на предварительном слушании в Челмсфорде сказала, что установленная медицинская причина смерти Флинта - повешение.

Посмертное обследование было проведено в больнице Брумфилда 7 марта, где медицинская причина смерти была зарегистрирована как повешение.

Расследование продолжается.

Напомним, тело Флинта было обнаружено 4 марта в его доме в Англии. Музыкант покончил с собой на 50-м году жизни.

Прозвучали версии, что Флинт покончил с собой на фоне раздела имущества, связанного с разводом с супругой - японкой Маюми Каи, известной под псевдонимом DJ MAYUMI.

После расставания с женой Флинт впал в тяжелую депрессию и вновь начал употреблять наркотики.