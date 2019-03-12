Подписчики в восторге! Катя Кищук опубликовала пикантное фото

Накануне, бывшая солистка группы Serebro Катя Кищук опубликовала свадебные снимки с эстонским рэпером Томми Кэшем. Неожиданные фотографии вызвали жаркие обсуждения поклонников. Теперь девушка вновь вернулась к провокационным снимкам.
Кищук разместила смелое фото в розовой полупрозрачной кофте, которая надета на голое тело. Обнаженная грудь девушки прикрыта нарисованными звездами-эмодзи.
Количество лайков уже превысило 280 тысяч, а комментарии исчисляются сотнями.
Фолловеры не жалеют комплиментов для любимой певицы.
"Огонь", "Бомба", "Самая красивая", "Боже, какая красотка", "Крутяк", "Богиня красоты вновь спустилась к смертным", "Ты прекрасна", - пишут комментаторы.
Напомним, Кищук любит эпатировать публику эротичными фотографиями, откровенным декольте или шутками про порно.