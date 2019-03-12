Вт, 12.03.2019
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Подписчики в восторге! Катя Кищук опубликовала пикантное фото

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Катя Кищук

ФОТО: https://www.instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/team.kishchuk / коллаж Русский TVNET

Накануне, бывшая солистка группы Serebro Катя Кищук опубликовала свадебные снимки с эстонским рэпером Томми Кэшем. Неожиданные фотографии вызвали жаркие обсуждения поклонников. Теперь девушка вновь вернулась к провокационным снимкам. 

Кищук разместила смелое фото в розовой полупрозрачной кофте, которая надета на голое тело. Обнаженная грудь девушки прикрыта нарисованными звездами-эмодзи. 

Количество лайков уже превысило 280 тысяч, а комментарии исчисляются сотнями.

Фолловеры не жалеют комплиментов для любимой певицы.

"Огонь", "Бомба", "Самая красивая", "Боже, какая красотка", "Крутяк", "Богиня красоты вновь спустилась к смертным", "Ты прекрасна", - пишут комментаторы. 

Напомним, Кищук любит эпатировать публику эротичными фотографиями, откровенным декольте или шутками про порно

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Feeling so good✨

Публикация от Катя Кищук (@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk)

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