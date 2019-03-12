В Москве простились с Владимиром Этушем

Сегодня в Москве прошло прощание с легендарным российским и советским актером Владимиром Этушем, скончавшимся 9 марта на 97-м году жизни. Кроме поклонников и родных, проститься пришли также известные коллеги - актеры Алексей Гуськов, Александр Олешко, Алексей Панин, Клара Новикова, Леонид Ярмольник, Сергей Маковецкий и многие другие. Об этом сообщает Gazeta.ru
Церемония прощания с Народным артистом СССР прошла в зале Основной сцены Театра имени Евгения Вахтангова, в котором актер играл с 1945 года.
На прощании были близкие Владимира Этуша, директор театра Кирилл Крок, многочисленные актеры, среди которых Юлия Рутберг, Александр Олешко, Сергей Маковецкий, Алексей Панин, Клара Новикова, и Виктор Добронравов. Леонид Ярмольник пришел на с большим букетом белых роз.
В зале играла песня Мирей Матье, которую так страстно любил Владимир Абрамович.
Почитатели принесли столько цветов, что часть пришлось снять со сцены.
В почетном карауле у гроба с телом Владимира Этуша был и актер Алексей Гуськов.
Проводить коллегу в последний путь пришли актеры Эммануил Виторган, Владимир Вдовиченко и Вениамин Смехов.
Церемонию посетил также министр культуры РФ Владимир Мединский, и телеведущий Андрей Максимов.
Тело Владимира Этуша вынесли под шквал аплодисментов. Известно, что его кремируют на Троекуровском кладбище. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище 13 марта.
Ранее актер и председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин назвал смерть Этуша "личной потерей".
"Владимир Абрамович выдающийся артист, истинный вахтанговец. Он обладал уникальным острым рисунком роли, вот этой вахтанговской формулой фантастического реализма", - приводит его слова РИА Новости.
Дочь артиста Раиса назвала причиной смерти проблемы с сердцем.
Напомним, Владимир Этуш ушел из жизни 9 марта. Легендарному советскому и российскому актеру 6 мая исполнилось бы 97 лет.
Владимир Абрамович подарил зрителям около сотни ролей в театре и кино. Наверное, нет ни одного человека, который бы не знал героя картины "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" - товарища Саахова, зубного врача Шпака из "Иван Васильевич меняет профессию" или наводящего страх, авторитетного директора Карабаса-Барабаса из "Приключений Буратино".
Галерея: Прощание с Владимиром Этушем