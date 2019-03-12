В Москве простились с Владимиром Этушем

Церемония прощания с Народным артистом СССР прошла в зале Основной сцены Театра имени Евгения Вахтангова, в котором актер играл с 1945 года.

На прощании были близкие Владимира Этуша, директор театра Кирилл Крок, многочисленные актеры, среди которых Юлия Рутберг, Александр Олешко, Сергей Маковецкий, Алексей Панин, Клара Новикова, и Виктор Добронравов. Леонид Ярмольник пришел на с большим букетом белых роз.

В зале играла песня Мирей Матье, которую так страстно любил Владимир Абрамович.

Почитатели принесли столько цветов, что часть пришлось снять со сцены.

В почетном карауле у гроба с телом Владимира Этуша был и актер Алексей Гуськов.

Проводить коллегу в последний путь пришли актеры Эммануил Виторган, Владимир Вдовиченко и Вениамин Смехов.

Церемонию посетил также министр культуры РФ Владимир Мединский, и телеведущий Андрей Максимов.

Тело Владимира Этуша вынесли под шквал аплодисментов. Известно, что его кремируют на Троекуровском кладбище. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище 13 марта.

Ранее актер и председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин назвал смерть Этуша "личной потерей".

"Владимир Абрамович выдающийся артист, истинный вахтанговец. Он обладал уникальным острым рисунком роли, вот этой вахтанговской формулой фантастического реализма", - приводит его слова РИА Новости.

Дочь артиста Раиса назвала причиной смерти проблемы с сердцем.

Напомним, Владимир Этуш ушел из жизни 9 марта. Легендарному советскому и российскому актеру 6 мая исполнилось бы 97 лет.

Владимир Абрамович подарил зрителям около сотни ролей в театре и кино. Наверное, нет ни одного человека, который бы не знал героя картины "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" - товарища Саахова, зубного врача Шпака из "Иван Васильевич меняет профессию" или наводящего страх, авторитетного директора Карабаса-Барабаса из "Приключений Буратино".