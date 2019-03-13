На съемки документального фильма о Децле собрано почти 50 тысяч евро

Журналист Роман Супер, объявивший сбор средств в интернете на съемки документальной картины о хип-хоп исполнителе Децле (наст. имя - Кирилл Толмацкий), собрал уже 3,6 миллионов рублей (около 48 тысяч евро). Об этом сообщает Gazeta.ru.
Ранее Роман говорил, что для того, чтобы начать работу над картиной, ему требуется минимум 3,5 миллионов рублей (чуть более 47 тысяч евро). Теперь журналисту ничто не мешает приступить к съемкам.
Сбор средств роман начал 18 февраля, после чего, в Instagram высказался сын Децла - Антоний, который назвал режиссера мошенникам и призвал не переводить ему деньги.
Напомним, Кирилл Толмацкий умер после концерта в Ижеске. Смерть артиста наступила в ночь на 3 февраля, в результате острой сердечной недостаточности. Ему было 35 лет.