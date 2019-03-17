Ещё один повод съездить в Таллинн! На крыше T1 появилось колесо обозрения

Установленный на крыше аттракцион сможет поднять посетителей на высоту 120 метров над уровнем моря.

Член правления Skypark Алар Каяри сказал BNS, что части колеса обозрения привезли в Эстонию на 12 разных машинах, последняя из которых прибыла утром 11 марта. В тот же день начали работы по установке.

Каяри не смог уточнить Elu24, как долго будут устанавливать аттракцион, потому что в ходе работ могут возникнуть неожиданные задержки. Однако он надеется, что уже через две недели работы будут завершены.

"Насчет первой поездки пока не могу ничего обещать. Нам еще нужно протестировать аттракцион, провести пробные поездки, получить разрешение от горуправы и сделать еще много приготовлений. Но, предположительно, с середины апреля уже можно будет на нем прокатиться", - сказал Каяри.

Изготовление колеса задержалось из-за отсутствия на мировом рынке металла, необходимого для отдельных частей аттракциона.

На изготовление аттракциона вместе с доставкой и установкой будет потрачено 5-6 млн евро, стоимость самого колеса составила 3,2 млн евро.