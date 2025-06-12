В Эстонии принят закон, который поможет усмирять буйных пассажиров в самолетах

В среду, 11 июня, эстонский парламент принял Закон о присоединении к Монреальскому протоколу, который вносит изменения в Конвенцию о правонарушениях и некоторых других действиях, совершаемых на борту воздушных судов. Это расширит возможности сотрудников авиакомпаний принимать меры в отношении пассажиров, нарушающих правила поведения на борту, и в случае необходимости передавать их властям в пункте назначения.