В Эстонии принят закон, который поможет усмирять буйных пассажиров в самолетах

В среду, 11 июня, эстонский парламент принял Закон о присоединении к Монреальскому протоколу, который вносит изменения в Конвенцию о правонарушениях и некоторых других действиях, совершаемых на борту воздушных судов. Это расширит возможности сотрудников авиакомпаний принимать меры в отношении пассажиров, нарушающих правила поведения на борту, и в случае необходимости передавать их властям в пункте назначения.
Цель протокола - предоставить странам право принимать меры в отношении нарушающих порядок пассажиров самолетов, приземляющихся на их территории, вне зависимости от страны происхождения самолета.
Присоединение к Монреальскому протоколу позволит Эстонии улучшить выполнение конвенции. В настоящее время экипажам самолетов трудно принимать меры, если пассажир нарушает порядок на борту, мешает другим и не подчиняется распоряжениям.
Поправка, направленная на повышение безопасности авиаперевозок, важна потому, что количество правонарушений на борту самолетов увеличилось и многие подобные случаи остаются безнаказанными, поскольку самолет не зарегистрирован в стране, где он приземлился.
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