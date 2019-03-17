Замуж по расчету: какие знаки Зодиака делают это чаще

Каковы же шансы представительниц зодиакального круга получить удовлетворение от брака по расчету? И какие мужчины больше всего подходят для выгоды в материальном плане...

Овен

Если женщина этого знака пребывает в стадии влюбленности, то ей все равно, какой статус у ее избранника. Ею движет только страстный импульс, из-за которого она сочетается браком. Таким же способом и расстается - под влиянием временных порывов, без сожаления и без малейшей оглядки назад. Но если женщина-Овен поставила цель найти только богатого мужа,

ей нужно поискать его среди Стрельцов, Львов и Овнов. Щедрые и сексуальные кавалеры не упустят дамочку с таким потенциалом, а она легко сможетудержать возле себя состоятельного мужчину.

Телец

Покровители этого знака помогают не только заполучить обеспеченного мужа, но и найти в корыстном браке свое счастье. Очень часто с самого юного возраста девушка-Телец знает, как себя преподать и выгодно подчеркнуть свою привлекательность. И если к тому же она будет прекрасной хозяйкой, то у нее есть все шансы превратить скучный брак по расчету в настоящую романтическую историю. Но

для полной жизненной обеспеченности ей нужно искать материальных спонсоров среди Рыб, Весов и Козерогов. Эти дамы знают, как правильно построить отношения с подобными партнерами.

Близнецы

Женщины этого знака Зодиака просто обожают деньги и считают их главным источником свободы и вдохновения. А материальные трудности могут только ранить их тонкую душу. Поэтому брак по расчету для них - вполне осознанное событие. Но все дело в том, что не каждый супруг захочет предоставить своей даме полную свободу, к которой она так привыкла. И ей приходится искать золотую середину.

Обрести счастье она сможет, лишь закрутив любовный роман, где главной целью будет финансовая сторона. Для жизни ей подойдет практически любой партнер, кроме Скорпиона и Овна.

И смысл отбора в том, что они ее могут подавить своей ревностью.

Рак

Для чувствительных и сентиментальных Раков брак по расчету ниже их достоинства. Поэтому эти дамы руководствуются только собственными чувствами, особо не интересуясь наличностью кошелька своего партнера. Хотя финансовая стабильность ей придаст уверенность в том, что ее семья будет в полном достатке.

А если в семье будет полный порядок, то эта женщина будет считать себя вполне счастливой. Удачным можно назвать тандем Раков с мужчинами таких знаков, как Весы и Козерог.

Лев