ФОТО: Латвийская модель зажгла на вечеринке с Майли Сайрус

в числе других были приглашены певица Майли Сайрус, YouTube-блогер и "самая красивая женщина-трансгендер" Джиджи Горджес, а также модель и фрик-дива Аманда Лепор.

Как известно, Гинта Лапиня была замужем за американским предпринимателем Адамом Хоком. Они поженились в 2012 году. Однако в конце 2017-го их брак был расторгнут. После развода супермодель не грустит в одиночестве, а проводит время в компании симпатичного специалиста по уходу за лицом Брайанта Найта.