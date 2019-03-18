ФОТО: Латвийская модель зажгла на вечеринке с Майли Сайрус
Одна из самых успешных и востребованных латвийских моделей Гинта Лапиня поделилась в соцсетях фотографиями с вечеринки - на кадрах запечатлено, как она развлекается в компании известной американской певицы Майли Сайрус.
На днях Лапиня вместе со своим возлюбленным побывала на торжестве по случаю дня рождения косметического бренда Fransuā Narsa, на которое
в числе других были приглашены певица Майли Сайрус, YouTube-блогер и "самая красивая женщина-трансгендер" Джиджи Горджес, а также модель и фрик-дива Аманда Лепор.
Когда вечеринка достигла особого накала, Гинта сделала совместные снимки в компании Сайрус и других.
Как известно, Гинта Лапиня была замужем за американским предпринимателем Адамом Хоком. Они поженились в 2012 году. Однако в конце 2017-го их брак был расторгнут. После развода супермодель не грустит в одиночестве, а проводит время в компании симпатичного специалиста по уходу за лицом Брайанта Найта.
Гинта Лапиня - популярная и востребованная модель мирового уровня,
на ее счету работа с такими модными журналами, как Vogue, Numero, Another, брендами Marc Jacobs, Yves Saint Laurent, Just Cavalli, Miu Miu, Galliano и другими,
съемки в рекламе, участие в модных показах Dolce & Gabbana, Prada, Vivienne Westwood, Versace, Valentino и других престижных дефиле.