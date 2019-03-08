Что делать, если должен государству всего пару центов?

Директор налогового управления Службы госдоходов Даце Пелека пояснила, что "маленькие должники могут жить спокойно и не делать ничего". Пелека указала, что сейчас разрабатываются поправки к закону о подоходном налоге с населения, которые предусматривают, что маленькие суммы долга взыскиваться не будут.

"Чтобы не было перегона этих небольших сумм с одной стороны в другую, мы подадим поправки к закону, чтобы - я не могу сказать, евро, два или пять, - будут заморожены и не будут перечислены ни в одну, ни в другую стороны. Уже сейчас в законе есть норма, что до 15 евро не начинают никаких процессов и не взыскивают", - сказала Пелека. До этого за долг перед государством подсчитывались и штрафные проценты. Сейчас это остановлено.