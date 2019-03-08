Что делать, если должен государству всего пару центов?

После подачи налоговых деклараций жители начали делиться эмоциями: пока одни радовались переплатой налогов, другие жаловались на долг. Среди жителей есть и те налогоплательщики, которые задолжали всего пару центов. Передача Panorāma пояснила, что делать с долгом, если услуги банка за его оплату выйдут дороже самой суммы долга.
Директор налогового управления Службы госдоходов Даце Пелека пояснила, что "маленькие должники могут жить спокойно и не делать ничего". Пелека указала, что сейчас разрабатываются поправки к закону о подоходном налоге с населения, которые предусматривают, что маленькие суммы долга взыскиваться не будут.
"Чтобы не было перегона этих небольших сумм с одной стороны в другую, мы подадим поправки к закону, чтобы - я не могу сказать, евро, два или пять, - будут заморожены и не будут перечислены ни в одну, ни в другую стороны. Уже сейчас в законе есть норма, что до 15 евро не начинают никаких процессов и не взыскивают", - сказала Пелека. До этого за долг перед государством подсчитывались и штрафные проценты. Сейчас это остановлено.
"И штрафные деньги мы заморозим и ничего считаться не будет, так как в следующем году, возможно, подавая декларацию или пересчитывая дифференцированный необлагаемый минимум, чтобы не было перегона копеек, сумма выравняется или пропадет", - сказала Пелека.
Скорее всего, в дальнейшем эти маленькие суммы жители в своих декларациях могут и не увидеть, они хранятся в системе СГД для информации, не появится и дополнительных вопросов.