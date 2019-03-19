Сексапильная Ушакова похвасталась поцелуем с Николаем Басковым

Певица и радиоведущая Лиене Ушакова сейчас находится в России, где принимает участие в телешоу "Ну-ка, все вместе!". Красотка активно публикует на своей странице в Instagram фотографии с многочисленными российскими звездами. На одну из них попал поцелуй с Николаем Басковым.