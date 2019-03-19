Вт, 19.03.2019
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Сексапильная Ушакова похвасталась поцелуем с Николаем Басковым

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Лиене Ушакова

ФОТО: instagram/ushakovaonair

Певица и радиоведущая Лиене Ушакова сейчас находится в России, где принимает участие в телешоу "Ну-ка, все вместе!". Красотка активно публикует на своей странице в Instagram фотографии с многочисленными российскими звездами. На одну из них попал поцелуй с Николаем Басковым. 

Лиене опубликовала несколько фотографий с певцом. На одной из них артист поцеловал девушку в щеку. 

Ранее звезда рассказывала своим подписчикам, что на канале "Россия 1" стартует новый вокальный проект с ее участием "Ну-ка, все вместе!". 

"Грандиозная премьера на телеканале "Россия 1" уже 23.03 – мы увидим всемирно известный вокальный проект "Ну-ка, все вместе!" впервые в России", - писала она. 

Ушакова упоминала, что вести проект будет "золотой голос России" - Николай Басков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

##НУКАВСЕВМЕСТЕ 🎵🎶📺

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Согласно информации из Instagram-аккаунтов знаменитостей, в телешоу участвует также латвийская певица Лиене Грейфане.

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