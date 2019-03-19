Сексапильная Ушакова похвасталась поцелуем с Николаем Басковым

Певица и радиоведущая Лиене Ушакова сейчас находится в России, где принимает участие в телешоу "Ну-ка, все вместе!". Красотка активно публикует на своей странице в Instagram фотографии с многочисленными российскими звездами. На одну из них попал поцелуй с Николаем Басковым.
Лиене опубликовала несколько фотографий с певцом. На одной из них артист поцеловал девушку в щеку.
Ранее звезда рассказывала своим подписчикам, что на канале "Россия 1" стартует новый вокальный проект с ее участием "Ну-ка, все вместе!".
"Грандиозная премьера на телеканале "Россия 1" уже 23.03 – мы увидим всемирно известный вокальный проект "Ну-ка, все вместе!" впервые в России", - писала она.
Ушакова упоминала, что вести проект будет "золотой голос России" - Николай Басков.
Don’t need permission Made my decision to test my limits... MAGNETIC ...baby 🧲 @nikolaibaskov #НУКАВСЕВМЕСТЕ #AllTogetherNow #Россия1 #ВайТМедиа #WeiTMedia #нукавсевместе #твшоу #шоу #россия1 #Мосфильм #москва #музыка #стиль #мода #певица #music #tvshow #singer #moscow #show #alltogethernow @tvrussia @weitmedia
Согласно информации из Instagram-аккаунтов знаменитостей, в телешоу участвует также латвийская певица Лиене Грейфане.
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