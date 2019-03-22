До реального запрета на игровые залы еще далеко. Возможно, это политическая игра

20 марта мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие") сообщил, что Рижская дума в ближайшее время планирует закрыть игорные залы на всей территории столицы - в центре и в микрорайонах. Месяц назад Сейм начал рассматривать гражданскую инициативу депутата Новой консервативной партии Юриса Юрашса о закрытии игорных залов на всей территории Латвии. Однако, опрошенные TVNET эксперты отмечают, что до реального запрета на игровые залы еще очень далеко.
Немного предыстории
Идея о закрытии игровых залов в Латвии совсем но нова. Уже в 2006 году Городское самоуправление Риги издало правила, что в историческом центре города запрещено создавать новые игровые залы.
Более десяти лет самоуправление не выполняло свои же правила, отмечается на домашней странице Верховного суда Латвии.
В 2017 году по решению этого суда самоуправление все же приняло решение о закрытии игровых залов в историческом центре города, за исключением четырех- и пятизвездочных гостиниц. Также был предусмотрен пятилетний переходных период.
В июне 2018 года тогда еще кандидат в депутаты Сейма от НКП Юрис Юрашс начал сбор подписей на платформе общественных инициатив Manabalss.lv за полный запрет на игровые залы на всей территории Латвии, за исключением гостиниц класса люкс.
Инициатива собрала более 10 тысяч необходимых подписей и была передана в Сейм.
Параллельно рассмотрению инициативы в парламенте, со схожим предложением, но только в отношении территории Риги, выступил и мэр Риги Нил Ушаков.
Инициатива о закрытии казино в коридорах власти
26 февраля этого года на заседании Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма депутаты НКП аргументировали, почему игровые залы следует закрыть.
Против закрытия выступила отрасль и Министерство финансов, которые указали на возможные многомиллионные потери в госбюджете, если запрет вступит в силу.
Например, как на заседании отметили представители Министерства финансов, в качестве налога с азартных игр ежегодно в госбюджет поступают почти 40 миллионов евро. К тому же в игорных залах трудоустроены 4000 человек.
Как выяснил TVNET, комиссия приняла во внимание общественную инициативу и дала министерству задание пересмотреть основные положения политики Азартных игр и лотереи на 2019-2026 годы.
После этого будут разработаны поправки к закону. Однако, сказанное председателем Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Мартиньшем Бондарсом ("Для развития/За!") не говорит о том, что Министерство обязано включить запрет на игровые залы в поправки к закону.
"Правительство продолжит создание этого политического документа. Потом [будут] поправки к закону и потом, конечно, [они попадут] к нам в комиссию. Однако правильно, если создатели политики это делают. Могут быть различные идеи, но важно, чтобы эти затеи были соответствующим образом оформлены юридически, и совпадали бы с общей позицией", - заявил Бондарс.
Отвечая на вопрос TVNET, состоится ли еще голосование в комиссии о поданной гражданской инициативе, Бондарс отметил, что поданное заявление не проект нормативного акта, чтобы решать о нем на голосовании.
"Эта инициатива не была законодательным актом. Она была как совет, который стоило бы включить в нормативные акты", - сказал руководитель комиссии.
Однако, сказанное Бондарсом не соответствует действительности, так как подписи собирались для конкретных поправок к закону, и они есть на домашней странице Manabalss.lv.
В свою очередь Министерство отмечает, что сейчас ожидает отчет по основным положениям от всех остальных сопричастных министерств. Также ведется обобщение и оценка уже полученной информации, признала TVNET представитель Министерства Леледе Гринвалде.
По мнению подавшего инициативу депутата Юриса Юрашса, это решение комиссии - попытка "закопать" общественную инициативу.
"Я думаю, что это способ, чтобы замедлить этот процесс. И такими различными инициативами просто выиграть дополнительно время. Я не думаю, что эти положения в большой степени могут повлиять на принятые политиками решения", - высказался Юрашс.
Комментируя предложение мэра Риги Нила Ушакова о закрытии игровых залов на территории всей Риги, Юрашс сказал, что был бы рад, если бы это случилось. В то же время политик не верит, что в основе предложения - забота о благосостоянии жителей.
"Не думаю, что они вдруг осознали, какой вред общественным интересам несет эта беда.
Предполагаю, что под этим кроется политическая история.
Возможно, это ответный ход на некие ожидаемые действия Министерства охраны среды и регионального развития, со стороны Пуце, заставляя его понять о возможных скрытых спонсорах и зависимости от индустрии азартных игр", - предположил депутат.
В Риге могут закрыть 200 игровых залов
Мэр Риги Нил Ушаков, ссылаясь на занятость, не мог ответить на вопрос, почему решение о закрытии игровых залов по всей Риге принято именно сейчас.
В сообщении в социальной сети Facebook Ушаков пояснил, что самая большая проблема с игорными залами – именно в районах Риги.
"Именно поэтому думе надо сделать все возможное, чтобы Рига наконец стала городом, полностью свободным от того вреда, который приносит эта зависимость; и в котором горожане не страдают из-за азартных игр и всех связанных с ними негативных последствий.
Все необходимые решения в отношении всех залов будут приняты в течение ближайшего месяца", - сообщил мэр.
Сейчас дума готовит отдельные законопроекты об аннулировании лицензии для каждого игорного зала в Риге, подтвердил TVNET директор Юридического управления Рижской думы Янис Лиепиньш.
По итогу, в столице могут закрыть около 200 залов. Но стоит считаться с многими судебными процессами, так как каждое из решений организаторы бизнеса могут оспорить, подтвердил Лиепиньш.
Ближайшее время, когда из Риги могут пропасть игровые залы, - не раньше 2024 года.
Как отметил депутат Сейма Юрис Юрашс, если Сейм примет поправки к законам, как это предусматривает гражданская инициатива о закрытии игровых залов на территории Латвии, даже в этом случае предусматривается пятилетний переходный период.
По данным Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми, в 2018 году бизнес азартных игр заработал 278 миллионов евро, включая 217 миллионов евро доходов от игровых аппаратов.