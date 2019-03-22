До реального запрета на игровые залы еще далеко. Возможно, это политическая игра

Немного предыстории

Идея о закрытии игровых залов в Латвии совсем но нова. Уже в 2006 году Городское самоуправление Риги издало правила, что в историческом центре города запрещено создавать новые игровые залы.

Более десяти лет самоуправление не выполняло свои же правила, отмечается на домашней странице Верховного суда Латвии.

В 2017 году по решению этого суда самоуправление все же приняло решение о закрытии игровых залов в историческом центре города, за исключением четырех- и пятизвездочных гостиниц. Также был предусмотрен пятилетний переходных период.

В июне 2018 года тогда еще кандидат в депутаты Сейма от НКП Юрис Юрашс начал сбор подписей на платформе общественных инициатив Manabalss.lv за полный запрет на игровые залы на всей территории Латвии, за исключением гостиниц класса люкс.

Инициатива собрала более 10 тысяч необходимых подписей и была передана в Сейм.

Параллельно рассмотрению инициативы в парламенте, со схожим предложением, но только в отношении территории Риги, выступил и мэр Риги Нил Ушаков.

Инициатива о закрытии казино в коридорах власти

26 февраля этого года на заседании Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма депутаты НКП аргументировали, почему игровые залы следует закрыть.

Против закрытия выступила отрасль и Министерство финансов, которые указали на возможные многомиллионные потери в госбюджете, если запрет вступит в силу.

Например, как на заседании отметили представители Министерства финансов, в качестве налога с азартных игр ежегодно в госбюджет поступают почти 40 миллионов евро. К тому же в игорных залах трудоустроены 4000 человек.

Как выяснил TVNET, комиссия приняла во внимание общественную инициативу и дала министерству задание пересмотреть основные положения политики Азартных игр и лотереи на 2019-2026 годы.

После этого будут разработаны поправки к закону. Однако, сказанное председателем Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Мартиньшем Бондарсом ("Для развития/За!") не говорит о том, что Министерство обязано включить запрет на игровые залы в поправки к закону.

"Правительство продолжит создание этого политического документа. Потом [будут] поправки к закону и потом, конечно, [они попадут] к нам в комиссию. Однако правильно, если создатели политики это делают. Могут быть различные идеи, но важно, чтобы эти затеи были соответствующим образом оформлены юридически, и совпадали бы с общей позицией", - заявил Бондарс.

Отвечая на вопрос TVNET, состоится ли еще голосование в комиссии о поданной гражданской инициативе, Бондарс отметил, что поданное заявление не проект нормативного акта, чтобы решать о нем на голосовании.

"Эта инициатива не была законодательным актом. Она была как совет, который стоило бы включить в нормативные акты", - сказал руководитель комиссии.

Однако, сказанное Бондарсом не соответствует действительности, так как подписи собирались для конкретных поправок к закону, и они есть на домашней странице Manabalss.lv.