"Гей-парад - это праздник": Панин вновь указал на "гомофобию и скудоумие" в своей стране

Российский актер Алексей Панин продолжает создавать вокруг себя волну скандала, которую вызывают высказывания в интернете. Совсем недавно он попал во внимание СМИ, после публикации, где назвал Россию "грязной, уголовной и гомофобной страной". Позже пост был удален. Теперь артист разместил в Instagram небольшой текст с фотографиями, где указал, что "гей-парад - это праздник", но только не в его "гомофобной стране".