"Гей-парад - это праздник": Панин вновь указал на "гомофобию и скудоумие" в своей стране

Российский актер Алексей Панин продолжает создавать вокруг себя волну скандала, которую вызывают высказывания в интернете. Совсем недавно он попал во внимание СМИ, после публикации, где назвал Россию "грязной, уголовной и гомофобной страной". Позже пост был удален. Теперь артист разместил в Instagram небольшой текст с фотографиями, где указал, что "гей-парад - это праздник", но только не в его "гомофобной стране".
"В отличии от нашей скудоумной и гомофобной страны, во всём мире гей-парад - это праздник для жителей всего города.
Люди, независимо от их сексуальной ориентации, радуются жизни и веселятся! Люди любят друг друга и уважают, а не существуют как стадо зомбированных баранов", - написал он.
Как оказалось,адвокат Александр Сергеев подал заявление суд на актера. Теперь за свои высказывания Панину может грозить тюрьма.