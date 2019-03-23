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"Гей-парад - это праздник": Панин вновь указал на "гомофобию и скудоумие" в своей стране

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Алексей Панин

ФОТО: instagram.com/alexey_panin_official

Российский актер Алексей Панин продолжает создавать вокруг себя волну скандала, которую вызывают высказывания в интернете. Совсем недавно он попал во внимание СМИ, после публикации, где назвал Россию "грязной, уголовной и гомофобной страной". Позже пост был удален. Теперь артист разместил в Instagram небольшой текст с фотографиями, где указал, что "гей-парад - это праздник", но только не в его "гомофобной стране".

"В отличии от нашей скудоумной и гомофобной страны, во всём мире гей-парад - это праздник для жителей всего города.  

Люди, независимо от их сексуальной ориентации, радуются жизни и веселятся! Люди любят друг друга и уважают, а не существуют как стадо зомбированных баранов", - написал он.

Ранее Панин резко высказался о ненависти к России.

Как оказалось,адвокат Александр Сергеев подал заявление суд на актера. Теперь за свои высказывания Панину может грозить тюрьма.

Алексей Панин

ФОТО: instagram.com/alexey_panin_official

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