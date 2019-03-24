"Он издевался над ее психикой": Басков рассказал о мужьях Началовой

Российский певец Николай Басков, который был другом певицы Юлии Началовой, признался в эфире программы Андрея Малахова, что ее первый брак имел массу проблем.
Николай Басков признался, что ему очень тяжело говорить. По поводу объявления о сборе денег, певец пояснил, что он обращался к своим коллегам, которые знали Юлю, чтобы помочь семье Началовой.
"Я не просил помощи у людей, у поклонников...Я хорошо знаю семью, знаю какой Юля была, как она жила...", - отметил он.
Он отметил, что причиной трагедии в жизни певицы были неудачи в личной жизни.
"К такому трагическому исходу ее подвела не просто жизнь, а человеческие отношения...
Первые отношения с парнем из группы "Премьер-министр". Он издевался над ее молодой психикой. Он все время говорил, что она толстая. Ему не нравилась ее фигура", - вспоминает Николай.
Это заставило певицу начать употреблять таблетки, которые привели к серьезному ухудшению здоровья.
"Она начала употреблять все то, что мы артисты начинаем употреблять, чтобы хорошо выглядеть. Это мочегонное, средства для похудения... Она хотела быть желанной и красивой", - сказал Басков.
Николай Басков объяснил, что в браке с Евгением Алдониным Началова была счастлива.
"Я не хочу говорить ничего про Женю Алдонина, ... она была в этом браке счастлива. ...Появилась замечательная дочка Верочка. Больше всего ее подкосила ситуация с последним гражданским мужем", - подчеркнул он.
Басков рассказал, что последний муж Юлии хотел отсудить к нее квартиру.
"Я познакомился с ним еще в Лос-Анджелесе... Я почти первый узнал, что ее новый бойфренд - это знаменитый хоккеист Александр Фролов...
Саша решил отсудить половину квартиры, которую Юле оставил бывший муж Алдонин. Прожив там вместе с Юлей определенное количество лет. Он посчитал, что имеет моральное право, так как содержал какое-то время ее, забрать часть недвижимости", - поделился Николай.
Он признался, что Началова была доведена до грани. Она старалась скрывать от окружающих как свои психические, так и физические проблемы.
"Конечно, знаю всю эту историю, Юля уже находилась в трудном психическом состоянии... ее довели, она не так следила за своим здоровьем... Во-первых, она не хотела показывать свои проблемы, во-вторых она боролась с этим, но из-за всего того, что накапливалось, не было гастролей - ей было тяжело летать", - вспоминает Басков.
Он признался, что рад тому, что многие его коллеги откликнулись и переслали деньги отцу Началовой. Для него смерть Юли - это личная и тяжелая трагедия. Басков признался, что это был уникальный и недооцененный голос на российской эстраде.
"В 38 лет уйти, это безумно рано и жестоко. В этом человеке не было зависти... Меня эта новость ошарашила и подкосила... ", - сказал певец.
Николай Басков был не просто коллегой певицы, он был ее другом. Он признался, что она была настоящим фейерверком, фонтаном огня и энергии. За Началовой всегда ухаживали мужчины, ей постоянно привозили цветы.
"Обидно, что у нас не умеют любить. Мы живем в сложное время и мы все одиноки... Я беру сейчас всех. Мы становимся заложниками своих обстоятельств..", - сказал он в завершении.
Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце Юлии не выдержало. Ей было 38 лет. У артистки осталась дочь Вера.