"Он издевался над ее психикой": Басков рассказал о мужьях Началовой

Николай Басков признался, что ему очень тяжело говорить. По поводу объявления о сборе денег, певец пояснил, что он обращался к своим коллегам, которые знали Юлю, чтобы помочь семье Началовой.

"Я не просил помощи у людей, у поклонников...Я хорошо знаю семью, знаю какой Юля была, как она жила...", - отметил он.

Он отметил, что причиной трагедии в жизни певицы были неудачи в личной жизни.

"К такому трагическому исходу ее подвела не просто жизнь, а человеческие отношения...

Первые отношения с парнем из группы "Премьер-министр". Он издевался над ее молодой психикой. Он все время говорил, что она толстая. Ему не нравилась ее фигура", - вспоминает Николай.

Это заставило певицу начать употреблять таблетки, которые привели к серьезному ухудшению здоровья.

"Она начала употреблять все то, что мы артисты начинаем употреблять, чтобы хорошо выглядеть. Это мочегонное, средства для похудения... Она хотела быть желанной и красивой", - сказал Басков.

Николай Басков объяснил, что в браке с Евгением Алдониным Началова была счастлива.

"Я не хочу говорить ничего про Женю Алдонина, ... она была в этом браке счастлива. ...Появилась замечательная дочка Верочка. Больше всего ее подкосила ситуация с последним гражданским мужем", - подчеркнул он.

Басков рассказал, что последний муж Юлии хотел отсудить к нее квартиру.

"Я познакомился с ним еще в Лос-Анджелесе... Я почти первый узнал, что ее новый бойфренд - это знаменитый хоккеист Александр Фролов...

Саша решил отсудить половину квартиры, которую Юле оставил бывший муж Алдонин. Прожив там вместе с Юлей определенное количество лет. Он посчитал, что имеет моральное право, так как содержал какое-то время ее, забрать часть недвижимости", - поделился Николай.

Он признался, что Началова была доведена до грани. Она старалась скрывать от окружающих как свои психические, так и физические проблемы.

"Конечно, знаю всю эту историю, Юля уже находилась в трудном психическом состоянии... ее довели, она не так следила за своим здоровьем... Во-первых, она не хотела показывать свои проблемы, во-вторых она боролась с этим, но из-за всего того, что накапливалось, не было гастролей - ей было тяжело летать", - вспоминает Басков.

Он признался, что рад тому, что многие его коллеги откликнулись и переслали деньги отцу Началовой. Для него смерть Юли - это личная и тяжелая трагедия. Басков признался, что это был уникальный и недооцененный голос на российской эстраде.

"В 38 лет уйти, это безумно рано и жестоко. В этом человеке не было зависти... Меня эта новость ошарашила и подкосила... ", - сказал певец.

Николай Басков был не просто коллегой певицы, он был ее другом. Он признался, что она была настоящим фейерверком, фонтаном огня и энергии. За Началовой всегда ухаживали мужчины, ей постоянно привозили цветы.

"Обидно, что у нас не умеют любить. Мы живем в сложное время и мы все одиноки... Я беру сейчас всех. Мы становимся заложниками своих обстоятельств..", - сказал он в завершении.