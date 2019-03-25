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Марат Башаров после развода продолжает жить вместе с супругой

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Марат Башаров и Елизавета Шевыркова

ФОТО: https://www.instagram.com/elenakhudobina/

22 марта стало известно, что российский актер Марат Башаров официально развелся с женой Елизаветой Шевырковой. После публикации в Instagram заявления, что женщина намерена оставить мужа, артист продолжал убеждать журналистов, что в их семье все хорошо. 

Согласно сведениям издания StarHit.ru развод не поставил точку в отношениях звездной пары. Выяснилось, что бывшие супруги продолжают жить вместе. 

Журналисты смогли дозвониться до Башарова и выяснить подробности о разводе. Оказалось, что сам актер ничего об этом не знает.

"Ой, а мы ничего не знаем с Елизаветой. Живем прекрасно вместе в одной квартире и в одном доме с ребенком. Дать супругу, чтобы вы успокоились все?", - спросил он. 

Елизавета также взяла трубку и опровергла новость о разводе. Пара объяснила журналистам, что не знают ничего о суде и о правозащитнице Нелли Макаровой, которая представляла Шевыркову в суде. 

Ранее Макарова заявила в эфире канала НТВ, что официально расторжение брака произошло.

Башаров и Шевыркова сохранили "добрые отношения в интересах ребенка" и договорились об алиментах. 

Ранее избитая жена Марата Башарова подала на развод.

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