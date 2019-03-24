Летает мебель, кричат люди: пассажиры сняли видео с терпящего бедствие круизного лайнера

На ролике видно, как в результате отказа двигателя корабль начинает раскачиваться на волнах. В результате, на людей начинают падать панели потолка, по палубе катается мебель.

Как уже писал Русский TVNET, Viking Sky потерпел бедствие у берегов Норвегии 23 марта. С помощью вертолетов с судна на берег доставлено примерно 460 из 1373 человек, находившихся на корабле. 17 эвакуированных доставлены в больницу. Паром в настоящее время буксируют в направлении города Молде с помощью буксировочного судна и двух других судов. Эвакуация людей с судна была приостановлена по решению капитана.