Чт, 28.03.2019
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Установлена причина аварии на круизном лайнере Viking Sky

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ФОТО: AP/Scanpix

Двигатели норвежского круизного лайнера Viking Sky, который потерпел бедствие у берегов Норвегии 23 марта, прервали свою работу во время бури. Причина - низкий уровень смазочного масла в них.

Об этом заявили представители морского управления Норвегии. В сообщении также было указано, что "несмотря на то, что уровень смазочного масла был в рамках установленных пределов, он был "достаточно низким".

 Галерея: Авария на лайнере Viking Sky

Напомним, что Viking Sky потерпело бедствие у берегов Норвегии 23 марта. С помощью вертолетов с судна на берег доставлено примерно 460 из 1373 человек, находившихся на корабле. 17 эвакуированных доставлены в больницу. 

Эвакуация людей с судна была приостановлена по решению капитана.

Позже после многочасовой буксировки Viking Sky достигло порта в Молде.

На пароме Viking Sky произошла поломка двигателя, судно оказалось во власти шторма. С парома, вставшего на якорь неподалеку от Трондхейма, отправили сигнал бедствия и призыв о помощи.

Лайнер направлялся в Ставангер. По данным портала Maritime Bulletin, на борту находятся около 1500 человек при вместимости судна в 930 пассажиров. Лайнер был сооружен в 2017 году. 

Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого в субботу отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат потраченные на путешествие деньги, а также приглашение на новый круиз в качестве компенсации.

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