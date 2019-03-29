Какими будут оставшиеся 9 месяцев 2019 года для каждого знака Зодиака?
Этот год, как и все предыдущие, не лишен проблем. Почти три месяца из него уже прожиты, а как пройдут оставшиеся девять для представителей разных знаков Зодиака? Если узнать кое-что заранее, можно попытаться смягчить удар и стать увереннее в своем будущем.
Рыбы
Апрель - июнь. Теперь вы знаете, чего хотите, и строите планы. Но при этом боитесь, что не сможете это получить. Не позволяйте страху руководить вами. Идите и получите свой приз.
Июль - сентябрь. Наконец-то вы это сделали - преодолели свой страх и решились на перемены.
Возможно, эти перемены коснулись вашего места работы, карьеры или же отношений - это неважно, ведь вам удалось это сделать.
Да, на это у вас ушло полгода, но как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Вы получили то, чего хотели.
Октябрь - декабрь. Последние месяцы 2019-го определят, как прошел ваш год.
Близнецы
Апрель - июнь. В эти месяцы вам следует быть осторожнее, так как в вашем окружении может быть человек, который вас обманывает.
Июль - сентябрь. Это ваше время - вы оглядываетесь назад и понимаете, как сильно вы изменились.
Не останавливайтесь. Продолжайте двигаться вперед, продолжайте развиваться - вам еще столько всего предстоит достичь.
Октябрь - декабрь. Вы осознаете, что, пока двигались вперед на полной скорости, кое-кого оставили позади. Вы любили этого человека, заботились о нем, но все же не сумели его удержать, и теперь жалеете об этом.
Скорпион
Апрель - июнь. Вы добились того, чего хотели, и теперь ощущаете полное удовлетворение. Вы устали и заслуживаете отдыха. Тем не менее на вашем пути будет еще одно препятствие, поэтому продолжайте двигаться вперед.
Июль - сентябрь. В вашу жизнь придет любовь.
Либо вы сами скажете 3 заветных слова, либо услышите их. Вы уже давно не испытывали таких чувств. Скорпионы часто сами отталкивают от себя любовь.
Октябрь - декабрь. Ваша жизнь проходит именно так, как вы себе и представляли, но в конце этого года вас будет ждать испытание. Произойдет что-то, что вы не сможете контролировать. Не сопротивляйтесь этому, а просто верьте. Все будет хорошо.
Весы
Апрель - июнь. В вас начнет зарождаться надежда, и в вашей жизни, возможно, появится новый человек. Вы заслуживаете счастья. Не позволяйте прошлому вас сдерживать.
Июль - сентябрь. Пришла осень, а вы все не сводите глаз с поставленной цели.
Сделайте шаг назад и оцените все те небольшие изменения в своей жизни - они замечательны, вам всего лишь нужно их признать.
Октябрь - декабрь. Ваши новые отношения оказались серьезными. К Рождеству вас ждет приятный сюрприз. Ваши раны затянулись, и вы больше не одиноки.
Лев
Апрель - июнь. Ваша удача переменчива. Произойдет одно событие, которое определит остаток вашего года.
Июль - сентябрь. Объявится ваша прошлая пассия, и вам придется сделать выбор: возобновить отношения или же оставить все как есть.
Однако какое-то короткое сообщение или даже слово заставит вас осознать, что этот человек вам все еще небезразличен.
Октябрь - декабрь. Год выдался непростым, и вы не перестаете об этом думать. Сделайте перерыв. Вам бы сейчас не помешал отдых.
Стрелец
Апрель - июнь. Вы стоите на распутье: как дальше сложатся ваши отношения? Спросите свое сердце - оно знает ответ на этот вопрос.
Июль - сентябрь. Это лето будет замечательным.
Вам нужно путешествие, так отправьтесь в него. Этот год научит вас тому, что не стоит бояться сделать то, что вас пугает.
Октябрь - декабрь. К концу этого года вы осознаете, что он был просто замечательным. Вы пережили такие ситуации, из которых, как вам казалось, никогда не выбраться. Теперь вы здесь и заслуживаете счастья.
Овен
Апрель - июнь. Если вам удастся оставить это позади, не вините себя за это. Оглянитесь назад и оцените, чего вам удалось добиться. Вы совершили великий подвиг.
Июль - сентябрь. Вы противостоите изменениям, которые происходят вокруг вас. Но вы же не сможете делать это вечно?
Вы можете поклясться себе, что не начнете больше отношения, но вот в вашей жизни появляется правильный человек, и вы влюбляетесь в него по уши.
Октябрь - декабрь. Вы поймете, что такое настоящая любовь. В последние месяцы этого года вы будете счастливы как никогда.
Водолей
Апрель - июнь. Вы задумались о серьезных отношениях.
Июль - сентябрь. То, что было в прошлом, теперь не важно. Вы смотрите в будущее с человеком, с которым вас связывают серьезные отношения.
Это замечательно, но не забывайте о тех, кто помог вам когда-то. Вы нуждаетесь в этих людях, даже если и не хотите, чтобы прошлое возвращалось.
Октябрь - декабрь. Эти месяцы будут довольно эмоциональными. Вы всегда скрывали свои эмоции, но сейчас окажетесь в довольно уязвимом положении. Это испытание, которое вам под силу пройти.
Телец
Апрель - июнь. Вы ощущаете пустоту, но это нормально. Хоть эта пустота и причиняет вам дискомфорт, она вам на что-то указывает. Она означает, что вам необходимы перемены.
Июль - сентябрь. Вам нужно измениться.
Вы боитесь, что потеряете некоторых людей, но это совершенно не важно. Правильные люди никуда не уйдут и останутся в вашей жизни.
Октябрь - декабрь. В конце 2019-го вы оживете, готовясь к следующему году.
Рак
Апрель - июнь. Вас ждет значительный прогресс в карьере.
Июль - сентябрь. Ваши отношения замечательно складываются.
Октябрь - декабрь. Произойдет то, что вы не сможете контролировать,
и это вас взбодрит. Не переживайте, люди, которым вы небезразличны, останутся в вашей жизни, и все будет в порядке.
Козерог
Апрель - июнь. В вашей жизни появится новый человек: друг, партнер или даже новорожденный член семьи. Вы будете ценить этих людей, и они будут для вас важнее всего.
Июль - сентябрь.
Если вы хотите отправиться в рискованное путешествие, сделайте это и не бойтесь. Жизнь - это приключение, и вам необходимо это понимать.
Октябрь - декабрь. Этот год закончится для вас хорошо, и впервые за долгое время вы будете довольны тем, как все обернулось.
Дева
Апрель - июнь. Вы встретите особенного для вас человека, но все же его оттолкнете. Однако поскольку это будет ваш человек, он так просто не сдастся.
Июль - сентябрь. Вы не хотите отношений, но все же ничего не можете с собой поделать и влюбляетесь.
Вы собираетесь держаться подальше, но тот особенный человек прекрасно знает, чего вы хотите, и так просто не отступит.
Октябрь - декабрь. Наконец-то вы осознаете, что влюбились. Поначалу не будете в этом признаваться, но ваши отношения все равно станут серьезными, и вам будет с кем провести Рождество. Вам больше не будет больно.
2019 год приготовил множество разных сюрпризов. Оставьте прошлое в прошлом и двигайтесь вперед. Нас ждет много интересного, и все, что нам нужно - быть к этому готовыми.
Перевод статьи What Each Month of Your Life Will Look Like In 2019 Based On Your Zodiac via Клубер.
Отредактировано и дополнено Русским TVNET.