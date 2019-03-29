Похороны фронтмена The Prodigy Флинта: почти как на концерте

Тысячи фанатов The Prodigy приехали в город Брейнтри, чтобы похоронить вокалиста электронного коллектива.

Прощание состоялось в 15:00 по местному времени, фанаты шли за катафалком около 2,5 километра, чтобы отдать дань уважения Флинту.

BBC Essex "A few cheers, whistles and gentle applause accompany the sound of horse's hooves as #KeithFlint's funeral procession makes its way through the streets of Braintree. #Prodigy pic.twitter.com/tvQb67QSCI" — Total Essex (@TotalEssex) March 29, 2019

Церемония прощания с Китом Флинтом в церкви была закрытой. Во время прощания играла музыка System of a Down. Когда гроб внесли в церковь, прозвучал хит Prodigy «Outer Space», а скорбящие фанаты подпевали и подтанцовывали.

Для них даже были установлены громкоговорители, транслирующие речи прощающихся с артистом звезд и родственников.

Супруга Кейта Флинта, Маюми Кай, приехала на похороны легенды The Prodigy и не смогла сдержать слез во время прощания.

СМИ писали, что в последнее время Флинт и Кай не жили вместе, потому что девушка вернулась в Японию. Причиной его смерти могли быть именно проблемы с Кай, так как «он не представлял жизни без нее и не хотел продавать их общий дом», но девушка настояла, «что разбило ему сердце».

Напомним, тело Флинта было обнаружено 4 марта в его доме в Англии. Музыкант покончил с собой на 50-м году жизни.

Прозвучали версии, что Флинт покончил с собой на фоне раздела имущества, связанного с разводом.

После расставания с женой Флинт впал в тяжелую депрессию и вновь начал употреблять наркотики.