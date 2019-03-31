Гороскоп Василисы Володиной на апрель 2019 года

Месяц пройдет под воздействием нестабильной энергетики Марса, что может вызвать внутренний дискомфорт. Но

если Скорпионы сумеют противостоять иллюзиям, то грамотно проведут его и воспользуются всеми возможностями судьбы. Астролог советует держаться знакомых берегов и не менять радикально правила игры,

даже если желания возьмут вверх. Апрель - переходный месяц, когда важно разобраться с собой и своими желаниями, чтобы в дальнейшем взять верное направление и исполнить мечты.

Стрелец

В апреле у Стрельцов будет поддержка сразу двух планет - Юпитера и Нептуна, и это говорит о том, что пришла пора обратить свое внимание на духовную жизнь и личностный рост. Наступающий месяц - идеальное время для работы над собой, но зато довольно неоднозначно сочетается с энергией денег.

На смену материальным успехам придет тема личностного роста, расширения кругозора, обучения, использования полученного опыта, творчества и самореализации.

Стрельцов ждет отличная возможность стать лучше в этом месяце. Переломных моментов будет всего два - смена энергетики Юпитера (с 10 апреля он станет ретроградным) и навязчивое влияние Нептуна, толкающего на кардинальные перемены. Все риски после 10 апреля должны быть оправданными. В противном случае Стрельцы так и не перестанут топтаться на старте.

Козерог

Козерогов, которые не могли найти свое место в жизни, в этом месяце ждет полное просветление, а всех остальных - прилив сил и эмоциональный подъем. Что касается эмоций, то в апреле они станут глубже, ярче, сильнее. Астролог советует Козерогам вспомнить о методах, которые помогут управлять эмоциями, и не пугаться просыпающихся чувств.

В этом месяце пойдут на лад дела личного характера и те, которые мы обычно называем рутиной. Отличный месяц, чтобы навести порядок в мыслях и в жизни. Главное - оставаться на позитиве.

Первые предпосылки перемен будут положены в начале месяца. Ретроградация Сатурна внесет сумятицу в дела и смуту в привычный ход, чтобы Козероги смогли примерить на себя новую роль.

Водолей

Активность Водолеев будет заблокирована негативным влиянием антагониста-Солнца. Астролог сообщает, что все действия и любые инициативы до 20 апреля будут встречать сопротивление или отпор.

Чтобы не тратить силы на пустую борьбу, можно переключиться на хобби, творчество или общение с близкими - это принесет больше успехов и подарит воодушевление.

К концу месяца откроются новые перспективы в сфере карьеры и денег. Активность Нептуна возьмет вверх над негативом Солнца. Правда, этой активности хватит только на то, чтобы разбудить дремлющие амбиции и мотивацию, но и этого достаточно для достижения успеха. Появятся возможности, которые при желании и целеустремленности приведут к реализации планов.

Рыбы

Новый месяц Рыб начнется на романтической ноте. В апреле они начнут свой путь к счастью под чутким контролем Венеры. Астролог отмечает, что поведение многих представителей этого знака может стать очень эгоистичным и вздорным, но это поможет сконцентрироваться на личных нуждах и интересах. Самое главное - вовремя остановиться и не действовать во вред окружающим, тогда успех придет сам собой.

В середине месяца из-за повышенного влияния Венеры жизнь многих Рыб может резко измениться, поэтому 15, 16 и 17 апреля им следует постараться развернуть ее в лучшую сторону.

В остальном месяц отлично подходит для начала краткосрочных проектов, небольших путешествий, крупных покупок, поисков любви, а также для романтики, переезда, ремонта. Любые новшества следует внедрять после 25 апреля, не пытаясь ничего скрыть, иначе могут произойти мелкие неприятности.