Журналист обнаружил несовпадения в картине "Покидая Неверленд"

Уэйд Робсон рассказывает, что домогательства начались, когда его семья отправилась на экскурсию в Гранд-Каньон, а он остался в "Неверленде" вместе с Джексоном. Но в 1993 году его мать, давая показания в суде, утверждала, что ее сын был на экскурсии вместе с ними.

Биограф дополнил свои слова документами с показаниями женщины.

Журналист также напомнил, что другой герой - Джеймс Сэйфчак, в фильме утверждал, что подвергался домогательствам с 1988 по 1992 год. По его словам, это происходило рядом с железной дорогой, которая была построена на ранчо Джексона.

Но Смоллкомб отметил, что дорогу открыли лишь в 1994 году.

Во время разговора с изданием NME биограф подчеркнул, что он не отрицает того, что Майкл Джексон мог быть педофилом, но он хочет, чтобы информация была подана корректно.

Он добавил, что Дэн Рид и его картина "Покидая Неверленд" нарушили правила кинематографа и журналистики.

Ранее на портала Русский TVNET было опубликовано короткое интервью с режиссером фильма.