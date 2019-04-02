Журналист обнаружил несовпадения в картине "Покидая Неверленд"

Английский журналист и биограф Майкла Джексона Майкл Смоллкомб (Mike Smallcombe) на своей странице в Twitter разместил информацию, согласно которой в фильме "Покидая Неверленд" можно найти определенные разногласия в показаниях героев.
Уэйд Робсон рассказывает, что домогательства начались, когда его семья отправилась на экскурсию в Гранд-Каньон, а он остался в "Неверленде" вместе с Джексоном. Но в 1993 году его мать, давая показания в суде, утверждала, что ее сын был на экскурсии вместе с ними.
Биограф дополнил свои слова документами с показаниями женщины.
Журналист также напомнил, что другой герой - Джеймс Сэйфчак, в фильме утверждал, что подвергался домогательствам с 1988 по 1992 год. По его словам, это происходило рядом с железной дорогой, которая была построена на ранчо Джексона.
Но Смоллкомб отметил, что дорогу открыли лишь в 1994 году.
Во время разговора с изданием NME биограф подчеркнул, что он не отрицает того, что Майкл Джексон мог быть педофилом, но он хочет, чтобы информация была подана корректно.
Он добавил, что Дэн Рид и его картина "Покидая Неверленд" нарушили правила кинематографа и журналистики.
Ранее на портала Русский TVNET было опубликовано короткое интервью с режиссером фильма.
"These are two extremely detailed and key stories in the documentary which have been provably fabricated. It makes you wonder about the rest." https://t.co/JN4sk1rJrr— Mike Smallcombe (@mikesmallcombe1) 31 марта 2019 г.