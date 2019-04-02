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Журналист обнаружил несовпадения в картине "Покидая Неверленд"

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"Покидая Неверленд"

ФОТО: publicitātes

Английский журналист и биограф Майкла Джексона Майкл Смоллкомб (Mike Smallcombe) на своей странице в Twitter разместил информацию, согласно которой в фильме "Покидая Неверленд" можно найти определенные разногласия в показаниях героев. 

Уэйд Робсон рассказывает, что домогательства начались, когда его семья отправилась на экскурсию в Гранд-Каньон, а он остался в "Неверленде" вместе с Джексоном. Но в 1993 году его мать, давая показания в суде, утверждала, что ее сын был на экскурсии вместе с ними.

Биограф дополнил свои слова документами с показаниями женщины. 

Журналист также напомнил, что другой герой - Джеймс Сэйфчак, в фильме утверждал, что подвергался домогательствам с 1988 по 1992 год. По его словам, это происходило рядом с железной дорогой, которая была построена на ранчо Джексона.

Но Смоллкомб отметил, что дорогу открыли лишь в 1994 году.

Во время разговора с изданием NME биограф подчеркнул, что он не отрицает того, что Майкл Джексон мог быть педофилом, но он хочет, чтобы информация была подана корректно.

Он добавил, что Дэн Рид и его картина "Покидая Неверленд" нарушили правила кинематографа и журналистики.

Ранее на портала Русский TVNET было опубликовано короткое интервью с режиссером фильма. 

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