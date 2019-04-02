Министры договорились об уменьшении бюрократии, чтобы привлечь в Латвию работников

Министры благосостояния Рамона Петравича и внутренних дел Сандис Гиргенс договорились об уменьшении бюрократии, чтобы привлечь в Латвию рабочую силу.
В начале работы правительства Кришьяниса Кариньша работодатели обратились с письмом к отраслевым министрам по проблеме нехватки на рынке низкоквалифицированной рабочей силы. Реагируя на это письмо, министры благосостояния и внутренних дел обсудили различные темы, по которым нужна общая позиция, сообщил советник Гиргенса Карлис Миксонс.
"Мы сделаем все, чтобы помочь латвийским работодателям. Мы разработали поправки к ряду нормативных актов, которые уменьшат бюрократические препятствия в привлечении иностранной рабочей силы", - сказал Гиргенс.
Министры позитивно оценили предложение работодателей о том, чтобы в вопросе о зарплатах гражданам третьих стран учитывать среднюю зарплату в отрасли, а не в народном хозяйстве. Также может быть исключено требование о наличии конкретного образования и трудового опыта, если человек выполняет низкоквалифицированную работу.
Петравича готова и в дальнейшем проводить встречи отраслевых министров, так как видит в этом короткий путь решения проблем.