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Министры договорились об уменьшении бюрократии, чтобы привлечь в Латвию работников

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Сандис Гиргенс

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Министры благосостояния Рамона Петравича и внутренних дел Сандис Гиргенс договорились об уменьшении бюрократии, чтобы привлечь в Латвию рабочую силу.

В начале работы правительства Кришьяниса Кариньша работодатели обратились с письмом к отраслевым министрам по проблеме нехватки на рынке низкоквалифицированной рабочей силы. Реагируя на это письмо, министры благосостояния и внутренних дел обсудили различные темы, по которым нужна общая позиция, сообщил советник Гиргенса Карлис Миксонс.

"Мы сделаем все, чтобы помочь латвийским работодателям. Мы разработали поправки к ряду нормативных актов, которые уменьшат бюрократические препятствия в привлечении иностранной рабочей силы", - сказал Гиргенс.

Министры позитивно оценили предложение работодателей о том, чтобы в вопросе о зарплатах гражданам третьих стран учитывать среднюю зарплату в отрасли, а не в народном хозяйстве. Также может быть исключено требование о наличии конкретного образования и трудового опыта, если человек выполняет низкоквалифицированную работу.

Петравича готова и в дальнейшем проводить встречи отраслевых министров, так как видит в этом короткий путь решения проблем.

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