Сплошные поцелуи! Кивичс опубликовал отчет о путешествии с любимой в Италию

На своей странице в Facebook Кивичс разместил 27 фотографий, сделанных в Венеции и других местах, где они побывали.

"Красиво было в Италии. Тепло и интересно" - написал музыкант. На большинстве снимков Андрис и Лиене запечатлены целующимися или обнимающимися.

Комментарии, как всегда, посыпались очень разные - в то время как одни восхищаются смелостью пары, другие не перестают осуждать эпатажного музыканта и его пассию.