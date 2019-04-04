Чт, 4.04.2019
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Сплошные поцелуи! Кивичс опубликовал отчет о путешествии с любимой в Италию
27 фото

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ФОТО: Facebook

Самая скандальная пара латвийского шоу-бизнеса Андрис Кивичс и Лиене Скулме недавно наслаждались отдыхом в солнечной Италии. Фотоотчет о  совместном путешествии с возлюбленной музыкант опубликовал в соцсетях.

На своей странице в Facebook Кивичс разместил 27 фотографий, сделанных в Венеции и других местах, где они побывали.

"Красиво было в Италии. Тепло и интересно" - написал музыкант. На большинстве снимков Андрис и Лиене запечатлены целующимися или обнимающимися.

Комментарии, как всегда, посыпались очень разные - в то время как одни восхищаются смелостью пары, другие не перестают осуждать эпатажного музыканта и его пассию.

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