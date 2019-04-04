Сплошные поцелуи! Кивичс опубликовал отчет о путешествии с любимой в Италию
Самая скандальная пара латвийского шоу-бизнеса Андрис Кивичс и Лиене Скулме недавно наслаждались отдыхом в солнечной Италии. Фотоотчет о совместном путешествии с возлюбленной музыкант опубликовал в соцсетях.
На своей странице в Facebook Кивичс разместил 27 фотографий, сделанных в Венеции и других местах, где они побывали.
"Красиво было в Италии. Тепло и интересно" - написал музыкант. На большинстве снимков Андрис и Лиене запечатлены целующимися или обнимающимися.
Комментарии, как всегда, посыпались очень разные - в то время как одни восхищаются смелостью пары, другие не перестают осуждать эпатажного музыканта и его пассию.