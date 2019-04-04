Международный день моркови: что делает этот овощ "королевским"?
Среди отмечаемых праздников нам привычны дни памяти национального значения, традиционные и христианские праздники, но если поизучать Интернет, то причины что-то отметить и порадоваться можно найти каждый день. Сегодня, 4 апреля, в мире отмечается Международный день моркови, и т/ц Origo собрал советы, как этой весной включать морковь в свой рацион, чтобы улучшить здоровье, внешний вид и самочувствие.
Морковь - вспомогательное средство на пути к красивой коже
Суперпродукт морковь является отличным помощником в улучшении общего состояния здоровья и иммунитета, но особенно хорошо она воздействует на кожу. Этот овощ богат натуральным пигментом бета-каротином.
Поступая в организм человека, он преобразуется в витамин А, который улучшает состояние кожи, устраняет признаки усталости и старения и защищает кожу от отрицательного влияния ультрафиолетовых лучей.
Содержащийся в моркови витамин С помогает организму производить белковый коллаген, который обеспечивает эластичность кожи, создавая эффект сияющей и свежей кожи лица.
Для питания кожи, обеспечения ее необходимыми витаминами и сияющего вида в домашних условиях можно сделать маску из тертой моркови с медом, которая мягко накладывается на кожу лица.
Весенние курсы очищения
Не секрет, что весна вызывает у каждого из нас желание вести более здоровый образ жизни, питаться "зеленее", больше заниматься спортом и как можно дольше находиться на свежем воздухе.
В последнее время популярными стали курсы детоксикации, помогающие очистить организм от токсинов, освободиться от чувства тяжести и усталости. Во время таких курсов очищения рекомендуется усиленно пить жидкость, употреблять в пищу свежие овощи и фрукты, ростки, зелень. Главная задача - получить дополнительные волокнистые вещества, которые очищают кишечник, как щетка, абсорбируя токсичные вещества и выводя их. Морковка отлично вписывается в рацион курсов очищения.
Ее можно как грызть сырой, так и употреблять в виде сока, потому что она малокалорийна, создает ощущение сытости и полна ценных веществ.
Правда, для того, чтобы организм полноценно усваивал витамин А, нужно небольшое количество жира, поэтому в свежевыжатый морковный сок стоит добавить немного оливкового масла, чтобы получить максимальную пользу от продукта.
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Уменьшение риска сердечных заболеваний
"Морковь обладает значительными возможностями для уменьшения уровня холестерина, и это дополнительное преимущество.
Этот "королевский" овощ содержит необходимые для организма питательные вещества, важные, например, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако, как известно, чтобы человек был здоров и в хорошем настроении, одной моркови недостаточно - важно регулярно уделять внимание физической активности, соблюдать принципы здорового и сбалансированного питания", - комментирует доцент анатомии, физиотерапевт, совладелица студии здоровья и фитнеса VingroSev.lv Иева Звигуле.
Исследования показывают, что содержащийся в моркови бета-каротин способен уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний вплоть до 45%.
Также морковный сок может нейтрализовать вред оксидации, помогая организму уберечься от риска сердечно-сосудистых нарушений.
Включение моркови в рацион
Не только ценные питательные вещества, но и вкус и многообразие способов приготовления делают морковь продуктом, который никогда не надоедает. Морковь можно грызть сырой, включать в супы, запекать вместе с другими овощами, тушить и готовить на пару, с морковью можно печь прекрасные пирожные и кексы и, в конце концов, выдавливать сок и пить его свежим.
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"Это действительно так - есть морковь можно по-разному! Она нравится и детям, и взрослым и является прекрасным источником витаминов и минералов, в том числе весной.
Каждый день на обед и ужин овощи должны составлять 50% того, что кладется в тарелку, и только потом другие гарниры.
Мне морковь очень нравится в свежем виде. Поэтому, часто готовя салаты, я специальным ножом для овощей режу морковь соломкой. Нарезанная таким образом, она легко дополнит любой салат, приятна и на глаз, и для живота", - говорит специалист по питанию Лизете Пуга.
Хотя временем сбора урожая моркови является в Латвии осень,
специалисты рекомендуют употреблять ее весь год как отличное хрустящее лакомство, полное ценных питательных веществ, низкокалорийное и вкусное в самых разных сочетаниях.
Выступая с инициативой отмечать Международный день моркови и побуждая больше вводить этот овощ в повседневный рацион, кафе и рестораны т/ц Origo с 8 по 21 апреля предлагают специальные блюда с морковью, а на втором этаже торгового центра будет работать Pop-up кафе со свежими соками и смузи для весеннего курса очищения организма. 10 апреля всем посетителям Origo будут дарить свежую и хрустящую морковь.