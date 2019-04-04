Международный день моркови: что делает этот овощ "королевским"?

Морковь - вспомогательное средство на пути к красивой коже

Суперпродукт морковь является отличным помощником в улучшении общего состояния здоровья и иммунитета, но особенно хорошо она воздействует на кожу. Этот овощ богат натуральным пигментом бета-каротином.

Поступая в организм человека, он преобразуется в витамин А, который улучшает состояние кожи, устраняет признаки усталости и старения и защищает кожу от отрицательного влияния ультрафиолетовых лучей.

Содержащийся в моркови витамин С помогает организму производить белковый коллаген, который обеспечивает эластичность кожи, создавая эффект сияющей и свежей кожи лица.

Для питания кожи, обеспечения ее необходимыми витаминами и сияющего вида в домашних условиях можно сделать маску из тертой моркови с медом, которая мягко накладывается на кожу лица.

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Весенние курсы очищения

Не секрет, что весна вызывает у каждого из нас желание вести более здоровый образ жизни, питаться "зеленее", больше заниматься спортом и как можно дольше находиться на свежем воздухе.

В последнее время популярными стали курсы детоксикации, помогающие очистить организм от токсинов, освободиться от чувства тяжести и усталости. Во время таких курсов очищения рекомендуется усиленно пить жидкость, употреблять в пищу свежие овощи и фрукты, ростки, зелень. Главная задача - получить дополнительные волокнистые вещества, которые очищают кишечник, как щетка, абсорбируя токсичные вещества и выводя их. Морковка отлично вписывается в рацион курсов очищения.

Ее можно как грызть сырой, так и употреблять в виде сока, потому что она малокалорийна, создает ощущение сытости и полна ценных веществ.

Правда, для того, чтобы организм полноценно усваивал витамин А, нужно небольшое количество жира, поэтому в свежевыжатый морковный сок стоит добавить немного оливкового масла, чтобы получить максимальную пользу от продукта.

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Уменьшение риска сердечных заболеваний

"Морковь обладает значительными возможностями для уменьшения уровня холестерина, и это дополнительное преимущество.

Этот "королевский" овощ содержит необходимые для организма питательные вещества, важные, например, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако, как известно, чтобы человек был здоров и в хорошем настроении, одной моркови недостаточно - важно регулярно уделять внимание физической активности, соблюдать принципы здорового и сбалансированного питания", - комментирует доцент анатомии, физиотерапевт, совладелица студии здоровья и фитнеса VingroSev.lv Иева Звигуле.

Исследования показывают, что содержащийся в моркови бета-каротин способен уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний вплоть до 45%.

Также морковный сок может нейтрализовать вред оксидации, помогая организму уберечься от риска сердечно-сосудистых нарушений.

ФОТО: Пресс-фото

Включение моркови в рацион

Не только ценные питательные вещества, но и вкус и многообразие способов приготовления делают морковь продуктом, который никогда не надоедает. Морковь можно грызть сырой, включать в супы, запекать вместе с другими овощами, тушить и готовить на пару, с морковью можно печь прекрасные пирожные и кексы и, в конце концов, выдавливать сок и пить его свежим.

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"Это действительно так - есть морковь можно по-разному! Она нравится и детям, и взрослым и является прекрасным источником витаминов и минералов, в том числе весной.

Каждый день на обед и ужин овощи должны составлять 50% того, что кладется в тарелку, и только потом другие гарниры.

Мне морковь очень нравится в свежем виде. Поэтому, часто готовя салаты, я специальным ножом для овощей режу морковь соломкой. Нарезанная таким образом, она легко дополнит любой салат, приятна и на глаз, и для живота", - говорит специалист по питанию Лизете Пуга.

Хотя временем сбора урожая моркови является в Латвии осень,

специалисты рекомендуют употреблять ее весь год как отличное хрустящее лакомство, полное ценных питательных веществ, низкокалорийное и вкусное в самых разных сочетаниях.