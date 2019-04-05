"Ты совесть продала!": Волочкова возмущена действиями Собчак

Российская балерина Анастасия Волочкова недавно стала гостьей шоу "Осторожно, Собчак". Журналистка Ксения Собчак провела съемки в доме у звезды. Если изначально Волочкова была рада съемочной группе, то после выхода видео, она осталась недовольна.
Как утверждает Волочкова Ксения позвонила сама и попросила позвать ее в гости.
"Мне нужны рейтинги для моего шоу на YouTube", - сказала Собчак в телефонном разговоре.
Уже после интервью балерина заметила, что в бане были скрытые камеры. Плюс пока Волочкова переодевалась, Ксения отправилась обыскивать ее комнаты. Согласно видео, она обнаружила нечто такое, после чего в ужасе побежала мыть руки.
(орфография и пунктуация автора сохранены)
"Люди, ну как же так... Пустила я в свой дом Собчак для съемки по ее просьбе.. А в ответ получила беспринципную, бессовестную пакость и мерзость. Этот человек готов на все ради пиара и лайков", - написала Волочкова.
Она также отметила, что из Собчак не вытравить ее зависть, злобу, неудовлетворенность, яхидство и бессовестность
"Ну ладно, грудь мою общупала, чтобы убедиться в ее естестве, но когда камеру скрытую поставила в бане и скрытый микрофон, мне уже было не по себе.. Но когда без моего ведома Собчак залезла в мою спальню и лазила по шкафам и тумбочкам!! В поисках следов моего любимого, но кроме топора ничего не нашла... И не стеснялась признаться в своей программе, что она так сделала и рылась в вещах... Шок. Просто ФУ", - возмутилась звезда.
Анастасия призналась, что у нее мерзко на душе. Она также спросила подписчиков, пустили ли бы они такого человека к себе домой.
"А Собчак могу сказать: Ксения, тебе уже не поможет ни топор, фаллоимитатор.... Ты совесть свою продала! И уже давно.. А ходы твои-дешевые и бессовестные. Вот почему ты не любима мужчинами и несчастна. Фу. Я от тебя не ожидала", - заявила Волочкова.