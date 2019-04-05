"Ты совесть продала!": Волочкова возмущена действиями Собчак

Уже после интервью балерина заметила, что в бане были скрытые камеры. Плюс пока Волочкова переодевалась, Ксения отправилась обыскивать ее комнаты. Согласно видео, она обнаружила нечто такое, после чего в ужасе побежала мыть руки.

"Люди, ну как же так... Пустила я в свой дом Собчак для съемки по ее просьбе.. А в ответ получила беспринципную, бессовестную пакость и мерзость. Этот человек готов на все ради пиара и лайков", - написала Волочкова.

"Ну ладно, грудь мою общупала, чтобы убедиться в ее естестве, но когда камеру скрытую поставила в бане и скрытый микрофон, мне уже было не по себе.. Но когда без моего ведома Собчак залезла в мою спальню и лазила по шкафам и тумбочкам!! В поисках следов моего любимого, но кроме топора ничего не нашла... И не стеснялась признаться в своей программе, что она так сделала и рылась в вещах... Шок. Просто ФУ", - возмутилась звезда.